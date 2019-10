AEVIS VICTORIA SA: Chiffre d'affaires en forte hausse au troisième trimestre ; la croissance organique se poursuit chez Swiss Medical Network et Victoria-Jungfrau Collection 0 29/10/2019 | 07:10 Envoyer par e-mail :

Communiqué de presse Fribourg, 29 octobre 2019 AEVIS VICTORIA SA : Chiffre d'affaires en forte hausse au troisième trimestre ; la croissance organique se poursuit chez Swiss Medical Network et Victoria-Jungfrau Collection Le Chiffre d'affaires brut d'AEVIS VICTORIA SA au 30 septembre 2019 s'est élevé à CHF 707.6 millions (2018: CHF 469.1 millions), y compris la vente de la participation Infracore de CHF 193.8 millions. Le Chiffre d'affaires net (hors honoraires médicaux) s'élève à CHF 643.1 millions, en hausse de 56.4% par rapport à 2018 (CHF 411.3 millions). Le Chiffre d'affaires opérationnel progresse de 9.5%, notamment grâce à la bonne performance du segment hospitalier. Hors acquisitions, la croissance organique est de 5.8% au niveau groupe et de 6.3% dans le segment hospitalier.



Swiss Medical Network a réalisé un Chiffre d'affaires total de CHF 449.9 millions, contre CHF 409.4 millions en 2018. Le Chiffre d'affaires net s'élève à CHF 385.9 millions, en hausse de 9.6% par rapport à l'année dernière (CHF 352.1 millions). A périmètre constant, Swiss Medical Network a réalisé une croissance organique de 6.3% malgré le transfert vers l'ambulatoire et une réduction des tarifs TARMED. Klinik Belair à Schaffhouse, rachetée au groupe Hirslanden, sera consolidée dès le 1er octobre 2019 dans Swiss Medical Network. Swiss Medical Network poursuit sa politique de croissance par acquisitions et son programme d'optimisation et de réduction des coûts initié en 2018. Victoria-Jungfrau Collection, le segment hôtelier d'AEVIS VICTORIA, s'est généralement bien comporté dans un marché dynamique. Le Chiffre d'affaires total s'est élevé à CHF 49.9 millions, contre CHF 48.8 millions l'année précédente, impliquant une croissance organique de 2.3%. Après la période sous revue, le Mont Cervin Palace et l'Hôtel Monte Rosa se sont rajoutés au portefeuille d'hôtels de luxe suite à l'acquisition de 100% de Seiler & Partenaires Holding SA et seront consolidés dès le 1er novembre 2019. L'Eden au Lac, fermé depuis octobre 2017 pour rénovation complète, rouvrira le 1er décembre 2019 sous l'enseigne de La Réserve Eden au Lac Zurich. Perspectives

Le Chiffre d'Affaires du quatrième trimestre 2019 augmentera fortement suite aux acquisitions dans l'hôtellerie, la réouverture de La Réserve Eden au Lac Zurich et l'acquisition de Klinik Belair. AEVIS VICTORIA privilégie les investissements en tant qu'actionnaire de référence dans des sociétés actives dans ses secteurs prioritaires. En tant qu'investisseur actif, AEVIS VICTORIA exerce une influence significative sur la stratégie des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, leur laissant l'entière responsabilité de la gestion opérationnelle. AEVIS VICTORIA continuera à s'associer à d'autres acteurs du marché pour développer davantage les activités de ses participations, comme cela a été fait avec Infracore. AEVIS souhaite offrir à ses actionnaires une combinaison de plus-values générées par la création de valeur dans ses filiales et un rendement annuel stable. Il est prévu que la distribution ordinaire soit substantiellement augmentée pour l'exercice 2019.





Pour plus d'informations:

AEVIS VICTORIA SA Media & Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zurich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10



AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l'hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d'AEVIS sont Swiss Medical Network, le 2e groupe d'hôpitaux privés en Suisse ; Victoria-Jungfrau Collection AG, chaîne hôtelière exploitant des palaces en Suisse ; Infracore SA (19%), filiale dédiée à l'infrastructure médicale, un segment immobilier dédié aux hôtels ; Medgate, le leader incontesté dans le domaine de la télémédecine en Suisse, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com

