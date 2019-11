EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Achat

Fribourg, le 27 novembre 2019

AEVIS VICTORIA SA: Développement de la branche hôtellerie

La filiale Swiss Hotel Properties SA augmente son portefeuille d'immeubles hôteliers à près de CHF 500 millions.



AEVIS VICTORIA SA (AEVIS VICTORIA) acquiert plusieurs immeubles hôteliers du Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS REF Hospitality). Les immeubles du Mont Cervin et du Petit Cervin à Zermatt, celui de l'InterContinental à Davos et d'autres actifs immobiliers hôteliers viendront étoffer au 1er janvier 2020 le portefeuille existant de sa filiale Swiss Hotel Properties SA portant sa valeur à près de CHF 500 millions. AEVIS VICTORIA contrôle ainsi maintenant l'exploitation et l'immobilier des hôtels Seiler à Zermatt, réunissant à nouveau ces actifs qui avaient été séparés en 2011et permettant une meilleure planification des développements et investissements à long terme. Le groupe reprend également ainsi le droit sur les marques « Seiler Hotels », « Mont Cervin » et « Petit Cervin » qui avaient été cédées au CS REF Hospitality lors de la vente des immeubles. Le prix d'acquisition a été fixé avec une légère décote par rapport à la valeur de marché au 31 décembre 2018. Dans le cadre de cette transaction, AEVIS VICTORIA reprend également la société d'exploitation Weriwald AG qui gère l'hôtel InterContinental à Davos.



AEVIS VICTORIA a passé un accord avec CS REF Hospitality pour le rachat de huit propriétés hôtelières, totalisant 640 chambres et 70'957 m2 de surface utile, dont font partie notamment les hôtels Seiler Mont Cervin et Petit Cervin à Zermatt, dont l'exploitation a été récemment acquise par AEVIS VICTORIA. Ces immeubles seront intégrés au portefeuille de Swiss Hotel Properties SA, sa filiale d'immobiliers hôteliers. Après intégration de ces actifs au 1er janvier 2020, les immeubles en portefeuille, situés sur sept sites, totaliseront ainsi 111'127m2 et compteront 896 chambres. La valorisation totale approchera CHF 500 millions avec des revenus locatifs de plus de CHF 20 millions. Pour AEVIS VICTORIA, la maitrise de l'immobilier est essentielle pour une planification cohérente des investissements, en particulier dans le segment hôtelier.

AEVIS VICTORIA a également acquis la société Weriwald AG, qui exploite l'hôtel InterContinental à Davos. Celle-ci sera intégrée à Victoria-Jungfrau AG, société d'exploitation du segment hôtelier d'AEVIS VICTORIA. Avec cette acquisition et l'intégration des hôtels Seiler, Victoria-Jungfrau AG porte le nombre de ses hôtels à sept et réalisera, avec ce périmètre, un Chiffre d'affaires annuel de plus de CHF 135 millions en 2020. Tous les hôtels de Victoria-Jungfrau AG sont gérés depuis 2016 par Michel Reybier Hospitality dans le cadre d'un contrat de management. Ce contrat a été étendu pour l'utilisation de la marque « La Réserve » à Zurich.



