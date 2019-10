AEVIS VICTORIA SA: Intégration des Hôtels Seiler à Zermatt 0 17/10/2019 | 07:05 Envoyer par e-mail :

Communiqué de presse Fribourg, le 17 octobre 2019 AEVIS VICTORIA: Intégration des Hôtels Seiler à Zermatt AEVIS VICTORIA SA (AEVIS VICTORIA) poursuit son développement et renforce son segment hôtelier avec l'intégration d'importants hôtels à Zermatt. Avec l'acquisition de Seiler & Partenaires Holding SA, le Mont Cervin Palace et l'hôtel Monte Rosa complèteront le portefeuille existant d'hôtels de luxe. Au total, AEVIS VICTORIA exploitera désormais six hôtels répartis sur cinq sites attrayants en Suisse, représentant près de 780 chambres et un chiffre d'affaires annuel 2020 estimé à environ CHF 115 millions. AEVIS VICTORIA souhaite créer et développer un groupe hôtelier suisse à l'échelle nationale. L'identité des hôtels Seiler sera prise en compte. AEVIS VICTORIA a soumis une offre d'achat aux actionnaires de Seiler & Partenaires Holding SA, qui contrôle plus de 90% du capital de Seiler Hotels AG à Zermatt. Au 16 octobre 2019, près de 177'750 actions ou 98.75% du capital de Seiler & Partenaires Holding SA ont été apportées à l'offre. La société sera donc intégrée et consolidée dans AEVIS VICTORIA dès le 01.11.2019. Les Hôtels Seiler, dont l'existence remonte à 1855, comportent l'hôtel 5 étoiles Mont Cervin Palace et le boutique hôtel 4 étoiles Monte Rosa, tous deux idéalement situés au centre de Zermatt. Ensemble, les hôtels comptent 191 chambres et enregistrent un taux d'occupation moyen de plus de 70%. Les sept restaurants des établissements présentent des spécialités culinaires à leurs hôtes. Seiler Hotels AG possède également le bâtiment de l'hôtel Monte Rosa ainsi que d'autres immeubles à Zermatt et environs. Avec cette nouvelle intégration, le segment hôtelier d'AEVIS VICTORIA (Victoria-Jungfrau Collection) devient un acteur touristique de premier plan et pourra encore accroître sa visibilité. Le regroupement permettra également d'intensifier le partenariat déjà existant entre les deux groupes et d'améliorer l'exploitation de synergies, tout en conservant leurs identités. Les deux sociétés bénéficieront aussi de l'intégration dans le groupe AEVIS VICTORIA, plus particulièrement dans le domaine des achats, de l'administration, du marketing international et du financement. Pour plus d'informations:

AEVIS VICTORIA SA Presse et Relations Investisseurs: c/o Dynamics Group, Zurich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10



AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l'hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d'AEVIS sont Swiss Medical Network, le 2e groupe d'hôpitaux privés en Suisse ; Victoria-Jungfrau Collection AG, chaîne hôtelière exploitant des palaces en Suisse ; Infracore SA (19%), filiale dédiée à l'infrastructure médicale, un segment immobilier dédié aux hôtels ; Medgate, le leader incontesté dans le domaine de la télémédecine en Suisse, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com

