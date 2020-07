EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Immeubles

Fribourg, le 10 juillet 2020

AEVIS VICTORIA SA: Swiss Hotel Properties SA se concentre sur l'immobilier hôtelier de luxe

Fin 2019, AEVIS VICTORIA SA (AEVIS VICTORIA) avait annoncé la signature d'accords d'acquisition, par sa filiale immobilière dédiée au segment hôtelier Swiss Hotel Properties SA (Swiss Hotel Properties), de plusieurs biens hôteliers du Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS REF Hospitality), un fonds immobilier de Credit Suisse Funds. Il s'agissait notamment des immeubles du Mont Cervin Palace et du Petit Cervin à Zermatt, de l'hôtel InterContinental à Davos et du Swiss Holiday Park à Morschach.

Afin d'assurer une coopération optimale à long terme entre ses différents hôtels, AEVIS VICTORIA se concentrera uniquement sur l'exploitation et la détention immobilière d'établissements quatre et cinq étoiles. Les parties sont donc convenues que le Swiss Holiday Park restera dans le portefeuille hôtelier de CS REF Hospitality. Le transfert de propriété des immeubles restants à Davos et à Zermatt a eu lieu.

AEVIS VICTORIA, par le biais de ses filiales Victoria-Jungfrau SA et Seiler Hotels SA, opère désormais sous la marque « Michel Reybier Hospitality » huit hôtels de luxe: le Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa à Interlaken, La Réserve Eden au Lac Zurich, le Crans Ambassador Luxury Sport Resort à Crans Montana, le Mont Cervin Palace, Le Petit Cervin et l'hôtel Monte Rosa à Zermatt, le Bellevue Palace Bern et l'InterContinental Davos. La filiale immobilière Swiss Hotel Properties détient 17 immeubles en portefeuille situés sur six sites et totalisant 93'052 m2 et comptant 663 chambres. La valorisation totale du portefeuille s'élève à plus de CHF 450 millions avec des revenus locatifs entre CHF 15 et 20 millions.

