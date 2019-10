Aevis Victoria achète les hôtels Seiler à Zermatt

Zurich (awp) - Le groupe d'hôtels et de cliniques privées Aevis Victoria s'est porté acquéreur de la majorité du capital des hôtels de Seiler et Partenaires à Zermatt, pour un montant qui n'a pas été publié. Le groupe consolidé exploite désormais six hôtels sur cinq sites pour un chiffre d'affaires estimé à 115 millions de francs suisses en 2020.

Avec cette nouvelle intégration, l'entreprise fribourgeoise renforce sa division hôtelière avec l'addition de l'hôtel Mont Cervin Palace - y inclus ses murs - et celui de Monte Rosa, des sept restaurants des établissements, ainsi que d'autres bâtiments dans les environs, selon un communiqué publié jeudi.

Le taux d'occupation moyen des hôtels Seiler est de plus de 70% pour un total de 191 chambres.

Les deux sociétés comptent bénéficier d'effets d'intégration dans le domaine des achats, de l'administration, de la promotion internationale et du financement.

maj/jh