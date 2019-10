Aevis Victoria acquiert l'immeuble de la Clinique Nescens Paris Spontini

Zurich (awp) - Aevis Victoria étoffe son portefeuille immobilier. L'exploitant fribourgeois d'hôtels et de cliniques a acquis via sa filiale française SAS Clinique Spontini la société immobilière SCI François 1er, laquelle détient l'immeuble de la Clinique Nescens Paris Spontini, dans le 16e arrondissement de Paris.

Si Aevis Victoria ne dévoile pas le montant de la transaction dans son communiqué diffusé mercredi, le groupe établi à Fribourg précise que la valeur de marché de l'immeuble acquis dans ce cadre se monte à 15 millions d'euros (16,4 millions de francs suisses).

La Clinique Nescens Paris Spontini est spécialisée dans la chirurgie, la médecine et les soins esthétiques. "Dédiée exclusivement au bien-être et à la beauté, la Clinique Nescens Paris Spontini offre une infrastructure médicale et hôtelière plébiscitée par une clientèle nationale et internationale et par les médecins et professionnels de santé qui y interviennent", affirme Aevis Victoria.

vj/ck