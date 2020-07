Aevis fait l'impasse sur l'hôtel Swiss Holiday Park

Zurich (awp) - Aevis Victoria a légèrement revu le portefeuille d'hôtels qu'il a racheté à la fin de l'année dernière à un fonds immobilier de Credit Suisse. Le groupe fribourgeois ne reprendra pas le quatre étoiles familial Swiss Holiday Park à Morschach dans le canton de Schwyz, a-t-il annoncé vendredi.

Fin novembre 2019, Aevis Victoria avait annoncé le rachat, via sa filiale Swiss Hotel Properties, de plusieurs hôtels détenus par CS REF Hospitality, un fonds immobilier de Credit Suisse. L'opération incluait à l'origine les bâtiments Mont Cervin et Petit Cervin à Zermatt, l'Intercontinental à Davos et le Swiss Holiday Park à Morschach. Ce dernier restera donc propriété de CS REF Hospitality.

Cette opération devait faire passer la valeur du portefeuille immobilier détenu par Swiss Hotel Properties à 500 millions de francs suisses, tandis que les revenus annuels des loyers devaient atteindre 20 millions.

Dans la nouvelle configuration, Swiss Hotel Properties détiendra 17 biens immobiliers dotés au total de 663 chambres. La valeur du portefeuille a été revue en baisse à environ 450 millions de francs suisses et les recettes de loyers entre 15 et 20 millions.

al/rp