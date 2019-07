A l'approche du mur des 576 points Envoyer par e-mail :

A l’image des autres places européennes, l’AEX accomplit un excellent parcours depuis le plus bas de fin mai. Les avancées dans les négociations sur le commerce international profitent également aux valeurs néerlandaises qui gagnent 5.8% sur le dernier mois glissant. Les principaux contributeurs à cette poussée indicielle se nomment Galapagos (santé), Aalberts (industrie) +17.5 %, ainsi qu’ArcelorMittal (+17%).Graphiquement, en données horaires, les cours ont fortement réagi sur les trois dernières séances laissant ouvert un gap haussier avec comme base les 562 points. Ce trou de cotation met en avant la volonté du courant acheteur de dominer les échanges. La tendance actuelle devrait donc pousser l’indice jusqu’à la résistance des 576 points, correspondant au plus haut d’août 2018. Il faudrait un franchissement baissier sous le gap actuel pour retomber dans un schéma plus neutre, avec comme visée la ligne des 550 points.

