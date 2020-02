Le facteur viral fragilise la tendance Envoyer par e-mail :

Après une fin d’année dynamique, l’AEX traverse un mois de janvier avec une réelle indécision due au nouveau facteur viral qui affecte les marchés. Les actions néerlandaises réalisent par conséquent un parcours erratique mais proche de zéro en termes de performance, depuis le début de l’exercice 2020. Si le score reste modeste, il y a de fortes disparités au sein de l’indice. En effet, certains dossiers réalisent une séquense mensuelle qualitaitive comme Adyen (+14.6%) ou encore Galapagos (+11.5%). En revanche, les cycliques font l’objet de vente de la part des investisseurs comme ArcelorMittal (-10.4%). Graphiquement, en données journalières, les cours ont connu un arrêt de la progression au contact des 616 points. La consolidation prend forme avec l’ouverture d’un gap baissier (607/610) qui alourdit la configuration à court terme.

Le test actuel, en mode pullback sur la zone des 599 points, va permettre de vérifier la préservation de la tendance de fond.

Une cassure ouvrirait la voie pour viser la cible baissière en direction des 582 points. A contrario, une reprise permettrait de maintenir la phase de neutralité entre 599 et 616 points.

