Phase de respiration

D’ailleurs, certains titres réalisent des parcours de forte intensité comme la société de biotechnologie Galapagos. Cette société, basée en Belgique, gagne plus de 96% dont une grande partie de la hausse générée depuis l’annonce de ses résultats intermédiaires. De son coté, Vopak se positionne dans le haut du classement mensuel, avec une avancée de 11%. Pour expliquer ce parcours gagnant, le spécialiste du stockage de liquides pétroliers évoque l’agrandissement de ses zones de stockage.



Graphiquement, en données journalières, les cours se maintiennent dans une phase de consolidation après le pic des 586 points. Le passage sous la moyenne mobile 20 séances fragilise la configuration, ce qui donne de forte possibilité pour que l’indice des Pays-Bas reviennent tester les références 50 et 100 jours. Il faudrait un franchissement baissier de cette zone des 560 points pour engager sur un schéma plus négatif.

