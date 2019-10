Proche de ses plus hauts Envoyer par e-mail :

La bourse d’Amsterdam conserve de la volatilité générée par les tergiversations sur le conflit commercial souvent contrebalancé par les espérances de baisse de taux. Malgré tout, l'AEX, indice sans dividende réinvesti, accomplit une performance de qualité sur 2019, avec une avancée de 18.3%, soit 22.2% en incluant les distributions aux actionnaires. Au cours de ces trois mois, la hausse se limite à 1.65% même si une majorité de valeurs réalise un parcours négatif. Parmi les gagnants, lors de cette période de référence, ASML réalise une avancée de 30%, profitant du regain d’espoir sur un accord commercial. Le titre du spécialiste des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs se trouve suivi dans sa performance par Ahold Delhaize (grande distribution), qui progresse de 13%. Graphiquement , en données journalières, l’indice évolue depuis six mois de manière sinusoïdale, accélérant à deux reprises sur des plus hauts à 583 points, puis rechutant aussi vite sur la base inférieure des 534 points. Les moyennes mobiles retranscrivent parfaitement cette neutralité avec une orientation horizontale. Il faudra donc soit une extension au-delà du zénith annuel ou, au contraire, une cassure du support des 534 points, pour valider une tendance plus directionnelle.

