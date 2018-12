Affine : Oddo confirme son opinion avant la fusion-absorption

19/12/2018 | 15:07

La Société de la Tour Eiffel (STE) et Affine annoncent que leurs assemblées générales ont approuvé la fusion-absorption d'Affine par STE sur la base d'une parité d'échange de trois actions Affine pour une action STE. Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil Neutre sur la valeur avec un objectif inchangé à 16,30 E



STE procèdera, à une augmentation de son capital d'un montant nominal de 16 760 115 E pour le porter de 61 504 240 E à 78 264 355 E, par la création de 3 352 023 actions nouvelles.



' Avec la fusion-absorption d'Affine, STE devient la 6ème foncière française à dominante bureaux avec un patrimoine de 1,7 MdE dont 75% situé dans le Grand Paris (11% dans Paris intramuros) et 16% dans les métropoles régionales les plus dynamiques ' souligne Oddo.



' Les ex-actionnaires d'Affine sont invités à participer au développement d'une foncière de plus grande taille pour un rendement du dividende inchangé ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.