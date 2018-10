Affine RE : RAPPORT DE LA PRESIDENTE ET DU DIRECTEUR GENERAL AUX PORTEURS DE TSDI

(i) Affine serait dissoute de plein droit et STE recevrait l'intégralité du patrimoine d'Affine dans l'état où il se trouvera à la date de réalisation de la Fusion par le biais d'une transmission universelle de patrimoine (transfert de l'intégralité des actifs et passifs) ; et

2.1.4. Des commissaires à la fusion seraient désignés par décision de justice afin d'apprécier et préparer deux rapports sur (i) les modalités de la Fusion et notamment la pertinence des valorisations retenues, et plus généralement sur le caractère équitable de la parité d'échange proposée par Affine et STE, et (ii) la valeur des apports en nature ainsi que leur rémunération.