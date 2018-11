Affine RE : Rapport financier semestriel Société de la Tour Eiffel 1S2018

‐ A Nanterre, trois projets sont menés en priorité dans le Parc d'affaires Défense‐Nanterre‐Seine situé en bordure de l'A86 et composé de 19 immeubles de bureaux et locaux d'activité :

Le NANTEUIL: un bail de 6 ans fermes portant sur une surface rénovée de 4.000 m² a pris effet au premier trimestre 2018 ;

Le NAVARQUE (projet en cours) : restructuration d'un bâtiment de 6 423 m² pour réaménagement en bureaux et activités pour une livraison attendue fin 2018 et une certification BREEAM RFO Good visée ; 50% du bâtiment sont d'ores et déjà commercialisés et des négociations avancées sont en cours sur le solde ;

Le NANTURRA (projet à l'étude) : développement à l'étude d'un bâtiment neuf d'activités et bureaux de 2.790 m²;

Le NYMPHEA (projet en cours) : Rénovation d'un bâtiment de 2 900 m² Bureaux et Activités. Livraison fin octobre 2018