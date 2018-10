Affine : acquiert en VEFA un immeuble au Carré de Soie

16/10/2018 | 08:50

Affine annonce avoir acquis en VEFA (vente en état futur d'achèvement), auprès d'Icade, un immeuble de bureaux développant 7.660 m² sur six niveaux au Carré de Soie, quartier en plein développement dans l'agglomération lyonnaise.



Localisée à Vaulx-en-Velin, l'opération dispose à son pied du pôle multimodal de transport (Tram T3, Métro A, Rhônexpress, en liaison directe à 15 minutes de la gare de la Part Dieu et 20 minutes de l'Aéroport Saint Exupéry).



Le futur immeuble, dont la livraison est prévue pour le deuxième trimestre 2020, fait partie d'un ensemble mixte, l'ilot KARRE. Intégrant un jardin végétalisé privatif de 600 m², il proposera 82 places de parking sur deux niveaux de sous-sol.



