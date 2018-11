Affine : cession des parts dans Banimmo le 19 novembre

13/11/2018 | 09:06

Affine indique que sa participation de 49,5% au capital de Banimmo sera cédée le 19 novembre à un prix de 18,6 millions d'euros, soit 3,3 euros par action, après le succès de l'offre publique d'acquisition de Patronale Life sur Banimmo.



En effet, à l'issue de la période initiale d'acceptation de cette offre lancée le 24 octobre et close le 8 novembre, 60,1% des actions Banimmo en circulation ont été apportées et l'offre est donc déclarée définitive.



'Cette opération marque, pour Affine, la sortie définitive de Banimmo et du marché belge, conformément à sa stratégie de recentrage sur l'immobilier d'entreprise en France', explique la foncière française qui avait annoncé cette cession en juillet dernier.



