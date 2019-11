AFH Financial : bien orienté un broker en soutien

11/11/2019 | 10:29

AFH Financial Group s'adjuge 4,9% à Londres, sur des propos favorables de Liberum qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe de conseil financier, au vu d'un potentiel de hausse de 76% par rapport à son objectif de cours réduit de 568 à 484 pence.



'AFH continue de progresser à un rythme impressionnant comparé à ses pairs dans un environnement difficile', note le broker, qui pointe notamment une croissance de 46% des nouvelles affaires souscrites et une marge d'EBITDA en hausse à 23%.



Liberum souligne aussi que le titre se traite à un niveau historiquement bas avec un cours à 8,2 fois le BPA attendu pour l'année 2020. Il a abaissé son estimation de BPA 2020 après un changement de modèle de revenus de l'activité protection.



