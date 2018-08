Afone Participations : 794.714 actions apportées à l'offre

08/08/2018 | 15:57

Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 7 août, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à l'offre publique de rachat par Afone Participations de ses propres actions, au prix unitaire de 9,20 euros, elle avait reçu en dépôt 794.714 actions.



Le nombre d'actions présentées en réponse à l'offre publique de rachat, étant inférieur aux 1.000.000 actions visées dans cette offre, toutes les demandes seront satisfaites.



Les actions rachetées seront annulées et ne conféreront plus aucun droit social. Euronext Paris fera connaître par un avis les modalités de traitement des ordres et le calendrier de règlement-livraison de l'offre publique.



