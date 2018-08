Afone Participations : AFONE PARTICIPATIONS - OPRA - RESULTATS

Résultat de l'offre publique de rachat d'actions par Afone Participations de ses propres actions

Angers, le 9 août 2018 à 18h00

L'AMF et Euronext ont publié le 8 août 2018 un avis par lequel ils ont annoncé l'apport de 794 714 actions à l'offre publique de rachat d'actions par la société Afone Participations (ISIN FR0000044612 – AFO) de ses propres actions (l' « OPRA »). L'offre publique était ouverte du 12 juillet 2018 au 3 août 2018 (inclus) et proposait aux actionnaires de la société de leur racheter leurs actions Afone Participations dans la limite de 1.000.000 d'actions au prix unitaire de 9,20 euros.

794 714 actions ayant été présentées, Afone Participations a ainsi racheté, pour un montant de 7.311.368,80 €, 794 714 de ses propres actions représentant 15,6% de son capital et 9,3% de ses droits de vote.

Euronext effectuera le règlement des actions apportées à l'offre à partir du 13 août 2018.

Par ailleurs, le conseil d'administration, qui devrait se réunir le 31 août 2018, annulera les 794 714 actions rachetées dans le cadre de l'OPRA. Le capital social sera ainsi de 429.223,40 €, composé de 4.292.234 actions.

Avertissement

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation en vue d'une telle offre, directement ou indirectement, aux Etats-Unis ni dans tout autre pays où ce type d'offre ou de sollicitation serait illégale, ne pourrait être valablement faite, ou requerrait la publication d'un prospectus ou l'accomplissement de toute autre formalité en application du droit local. L'offre de rachat décrite ci-dessus n'a pas été et ne sera pas enregistrée auprès de la United States Securities and Exchange Commission et ne sera pas ouverte aux porteurs aux Etats-Unis. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et règlementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Contact

Johann Sébille

jsebille@afone.com

CODES Cotée au compartiment C d'EURONEXT Paris ISIN : FR0000044612 Mnemo AFO Reuters : AFON.PA Bloomberg : AFO FP http://www.afoneparticipations.com







