AFONE...recovery 2011 Il faut se positionner très rapidement......vers les 10euros minimum d'ici à la fin juin









gros potentiel explication Haussier Cours d'entrée : 5.86 | Objectif : 10 je vous redonne les liens de la societe sur lequel vous trouverez des renseignents tres positifs

resultat s1 2009

positifhttp://www.afone.com/Institutionnel/docs/2009/Afone-communique-RTAT-S1-20 09.pdfnouveau partenaria avec reduc

seniorhttp://www.afone.com/Institutionnel/docs/a_telecharger/Afone_Reduc_Senior_ AfoneMobile.pdfdeplus la societé en 2009 : Lance une offre de téléphonie AfoneMobile pour les professionnels et les particuliers

Chiffre d'affaires 3ème trimestre : 20 octobre 2009 18



faber et ventfou maldoror 2 autres membres participent à cette discussion rs232 - le mot du patron le niveau des résultats est plustôt une bonne surprise alors que le groupe

se voulait prudent en avril dernier, en se contentant d'évoquer des"résultats positifs"

sur l'exercice. le management a précisé hier que les comptes

du second semestre seront dans la lignées de ceux du premier en terme de progression faber - RS232 AFONE le gros potentiel est Baissier Cours d'entrée : 5.86 | Objectif : 5 derriere . en effet partant de 1, 65 il y a qq mois, Afone vient de faire son rattrapage

a 7€ d ailleurs elle retrace .

une bonne raison a cela, son actif net par action est de 5,77 a fin juin 09 ( et encore si on neutralise les ecarts d acquisition à 100% ne reste que 3,68 €)



le resultat 2008 la deche complete 14 millions pour un CA de 65 Millions 21%

2007 perte de 3 millions.



Afone degage 1 million de benef au 1 sem 09 et une modeste progression du CA

itou attendu pour S2. ( dans l absolu, il faudra 7 ans pour eponger la perte de 2008 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)



ahurissant de voir d ou vient le titre avant la crise, pure folie furieuse.



au cours actuel, ne merite pas plus, si la bourse fait un caca nerveux , Afone retombera à 3 € , garanti sur facture



enfin, la tresorerie du groupe, on s en fout, je le repete, ca n a rien a voir avec les performances et encore moins aux capacités d une entreprise a faire face a ses echeances et ne prejuge en rien de sa propension a degager des profits. ( on parlera de fonds de roulement et de cash flow et de ratio d'autonomie financiere).

une boite peut avoir 100 millions de tresorerie et avoir un fonds de roulement negatif de 1 milliard, ou encore 100 millions de tresorerie et vient de degager une perte de 10 milliards, FAUT PAS TOUT MELANGER

Ce type de communiqué DEVRAIT ETRE SANCTIONNES PAR AMF;( soit l auteur n'a rien compris a la gestion/finance d une entreprise, gravissime pour un capitaine de navire qui ne reconnait pas bâbord de tribord soit il monte le coup ) de quoi etre agacé de lire de pareilles inepties. ( qui conduisent les non initiés a des investissements douloureux)

donc on prend ses benef et on ira jouer plus loin 4 rs232 - il faudrait que tu m'expliques pourquoi ce titre et fort sollicité. je regarde les volumes ils sont tout simplement plus que triplé depuis le debut de la semaine

puis, le MACD montre bien le changement de tendance

dans un marché fortement en baisse je trouve qu'il serait interressant de suivre ce titre

merci tout de même de ton point de vue faber ventfou - rebis faber..entièrement d'accord avec toi Je suis d'accord ces pubs devraient être sanctionnés

et comme je le disais sur l'autre file en af.. résultat de l'abonnement du rs232

Cette pub est louche.. de la part d'un inconnu..

A bon entendeur salut...

Heureusement faber veille rs232 - voir message sur affiparis

même constatation faber - les volumes???????? ouah en effet 60 titres lundi 1010 mardi 3700 mercredi 6519 puis 16487 ( 0,26% du capital), pour moi c est pas du volume ça, c est des ventes "privées" en cercle d amis.



regardes les volumes hebdo sur 2 ans, ca va eclairer ta lanterne, peau de chagrin



et de toute facon baisse de 10% en dix jours et au dela tu as une resistance baissiere qu il faudra passer, et la c est une autre affaire. la MM20 vient de passer MM50 caca direction 5,4 MM100 pour commencer.



desolé mais AFONE, si elle explose sous peu, je rentrerai au grand seminaire. 1 rs232 - on verra lundi la tournure de la chose

mais ne manquerai pas de t'ordonner en cas de up ^^ faber - OK rs232 si elle ne up pas ( avec gros potentiel par ex retour 7) c est toi qui ira au monastère ( je t en ai trouvé un petit sympa, au calme ( on y parle pas, tous Afone), chez les chez les claustriers lol lol ) afin de ne pas perdre de temps je fais une pre reservation sous ton pseudo " frere rs de l'agonie D'Afone" 1 rs232 - c'est mignon ^^ je note frère faber G

tu noteras que l'humour est tjs au rendez vous chez moi rs232 - c'est vrai tu as raison . j'ai pas detaille mon AT

mais comment expliquer sans voir un graph c'est chaud. car tu ne vois pas l'echelle que je vais lui donner

mais je vais essayer

donc, on peut voir que le titre rebond plusieurs fois sur un support autour de 5.60

comme je disais plus haut, les volumes s'étoffent

le bollinger c'est resserré et, le MACD recroise avertissant d'un changement prochain

si on suis le momentum les acheteurs repassent à la charge

voila pourquoi j'evoquais ce titre avec la petite recherche sur la société en prime faber - salut frere RS232 ton taxi attend devant ta porte prie pour nous , pauvres speculateurs, fais nous delivrer du demon de la plus value

( je sais ca fait beaucoup, alors essaye au moins l impot/PV ca fait 1/3) rs232 - c vert cher ami . et suis bien le titre ^^ faber - vraiment un petit vert 0,35% si tu prends les valeurs specu recherchées hier elles ont fait pan pan AMG 6% ;;;;;;;;;;;;; mais a suivre peut etre fait elle la grasse matinée lol



allez on attend encore un peu



la dessus, au pire, faut placer un ordre ASD avec pour limite l axe de resistance CT sept/oct,

(6,2/6,40) ca limite la casse et les frais, si des fois elle decide un jour de sortir du nid



bonne journée. rs232 - regarde mieux alors ^^

puis va sur mon blog ^^

http://ieee1394.unblog.fr/ rs232 - +2.78% maldoror - +2.78% avec un ordre bidon de 51 titres Mais le cours moyen pondéré du jour est de 5.82 € soit +1% pas très loin du bid à 5.83



Spread de 1.5% et volumes dérisoires : mieux vaut aller voir ailleurs et ne pas suivre les conseils de Traderzz bis faber - MDR c est toi R 232 les 51 actions??????? lol lol t 'y couperas pas , direction le monastere comme parié lol Voir les 17 réponses précédentes faber - J'ai l'impression que Maldoror a vu aussi !!!!!!!!! le loup et ZB egalement.



une operation propagande bien organisée sur une base de 6 € le titre sur l ensemble des sites et forums laisse150 000 € nets ( base 20% de marge pour les publicitaires) ........................ la loi dite des grands nombres.





Les ventes de téléphones commence chez LECLERC LECLERC commence la commercialisation de ses téléphones dans une quinzaine de jours avec des prix hyper compétitif puisque ceux-ci iront de 15 à 50 % moins chère que la concurrence ,on reconnais bien là LECLERC qui veux rester le moin chère en tout les domaines ,le cours devrait exploser,objectif 20 €



MonaSo et bavale 1 autre membre participe à cette discussion gena - lancement officiel le 5 decembre le 22/11/07 à 13:52



- La chaîne de distribution Leclerc a annoncé le lancement de son offre E.Leclerc Mobile le 5 décembre prochain, dans le cadre d´une alliance stratégique avec l´opérateur de services télécoms Afone.



Selon un article paru dans les pages économie du Figaro, Afone ´ qui ne possède pas d´infrastructure mobile a offert à Leclerc son MVNO (accord d´opérateur virtuel) conclu avec SFR en 2005. ´ ´ Elle a surtout proposé une technologie brevetée qui permet de créditer en direct sur le compte du client les économies réalisées au fur et à mesure de ses appels ´ ajoute le quotidien.



´ La mission d´Afone est de garantir la performance technologique de l´offre E.Leclerc Mobile et d´accompagner l´enseigne dans l´évolution à moyen terme de son offre. ´ déclare le groupe de distribution dans son communiqué. bavale - ca cartonne les ventes .....font un tabac..chez LECLERC....l'action a de l'avenir....Pour MOI c'est la meilleur action 2008...BAVALE Voir les 2 réponses précédentes MonaSo - LECLERC C'est possible les 20€ mais pas tout de suite, attendez que le DJ se calme. On verra ça l'année prochaine et je ne suis pas sûr que ce soit une excellente affaire pour AFONE.





