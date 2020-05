AGCO : AFFINE SA VISION AFIN DE SOULIGNER SON ENGAGEMENT À FOURNIR DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES DURABLES.

AGCO (NYSE: AGCO), un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de machines et solutions agricoles, annonce aujourd’hui souligner d’avantage son engagement à fournir aux agriculteurs des solutions technologiques durables en affinant sa Vision d’entreprise.

“Notre nouvelle Vision – Des solutions technologiques durables pour les agriculteurs qui nourrissent le monde – représente d’avantage notre approche, pleine de sens, d’aider les agriculteurs et notre industrie à trouver continuellement des manières meilleures et plus durables de produire la nourriture dont la population mondiale a besoin. » a déclaré Martin Richenhagen, Président Directeur Général d’AGCO Corporation. « A l’heure où le monde a célébré le 50ème anniversaire de la Journée Mondiale de la Terre, le mois dernier, nous avons pensé que c’était le bon moment de mettre la notion de développement durable au cœur de notre Vision d’entreprise »

L’Agriculture est l’une des industries les plus essentielles en ce monde. Alors que la population mondiale prévoit d’atteindre 10 milliards de personnes d’ici à 2050, l’impact potentiel que l’agriculture peut avoir sur la santé de notre planète est énorme. En tant que leader mondial dans l’Agriculture, AGCO a la responsabilité de s’assurer que nous avons un impact positif pour les agriculteurs qui utilisent nos solutions, sur les communautés qu’ils nourrissent et sur l’environnement que nous partageons tous.

Les outils de l’agriculture de précision d’AGCO aident les agriculteurs et les machines à opérer de manière plus efficace avec moins d’intrants et des rendements plus importants. Une productivité durable est obtenue grâce à la technologie, l’innovation et des solutions intégrées permettant de produire plus de nourriture et d’apporter des revenus plus importants aux exploitations agricoles.

Les enjeux environnementaux conditionnent également la perception de l’agriculture par la société, y compris le bien-être animal. AGCO est un leader sur le marché pour les équipements de production d’œufs sans cage et développe des solutions permettant de réduire le stress et d’optimiser le confort tout en maintenant des animaux en bonne santé et en encourageant les pratiques naturelles.

En résumé, les solutions technologiques durables d’AGCO permettent aux agriculteurs de faire plus avec moins.

Les machines agricoles de dernières générations consomment moins de carburant et ont besoin de faire moins de passages dans les champs, contribuant à réduire le tassement et à accroitre la fertilité des sols.

Les solutions de l’agriculture de précision et de l’agronomie permettent aux agriculteurs de produire et récolter plus par hectare, tirant le meilleur parti des terres disponibles.

De meilleures technologies de pulvérisation permettent aux agriculteurs d’appliquer du produit uniquement où il y en a besoin, en réduisant les intrants afin de produire une alimentation plus saine.

Des équipements de récoltes plus performants permettent de récolter plus dans le champ, alors qu’un meilleur stockage des grains et des semences permet d’en assurer une plus grande disponibilité sur le marché.

Les solutions de nouvelle génération de bâtiments et d’alimentation créent des conditions d’élevage plus sures, plus saines et plus productives pour les porcs et les volailles.

“Nous ne voulons pas nous restreindre à répondre uniquement aux besoins des agriculteurs d’aujourd’hui ; nous devons également accompagner et soutenir les futures générations, » a ajouté Eric Hansotia, Chief Operating Officer d’AGCO Corporation. “Nous devons offrir en permanence au marché les solutions technologiques durables permettant aux agriculteurs de produire une alimentation de qualité tout en réduisant les impacts sur les ressources et l’environnement.”

À propos d'AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions agricoles et soutient une agriculture plus productive à travers une gamme complète de matériels et de services. Les produits AGCO, qui bénéficient des technologies de précision Fuse® et de services d'optimisation agricole, sont vendus par cinq marques principales, Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® et Valtra® . Fondé en 1990, le siège d'AGCO se trouve à Duluth, Géorgie, États-Unis. En 2019, AGCO a enregistré un chiffre d'affaires net de 9 milliards de dollars. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.AGCOcorp.com. Pour connaître les actualités de la société, obtenir des informations et être au courant des derniers événements, suivez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour consulter nos actualités financières, suivez-nous sur Twitter : #AGCOIR.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200511005582/fr/