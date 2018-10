AGCO : Le Président du Conseil d’Administration et Président Directeur Général mondial d’AGCO reçoit la prestigieuse Légion d’Honneur de la part du Gouvernement Français.

AGCO (NYSE: AGCO), un leader mondial de la conception, la production et la distribution de solutions et de machines agricoles est fier d’annoncer aujourd’hui que Martin Richenhagen, Président du Conseil d’Administration et Président Directeur Général d’AGCO Corportation a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur par le gouvernement français. Cette décoration de haut rang lui a été remise, au nom du Président de la République Emmanuel Macron, à l’occasion d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée au Siège Mondial d’AGCO Corporation à Duluth, Géorgie, Etats-Unis, en présence du Consul général de France à Atlanta, Louis de Corail.

La Légion d’Honneur, établie par Napoléon Bonaparte en 1802, est la plus haute distinction qui puisse être accordée par le gouvernement français. Elle est décernée pour récompenser toute personne ou organisation ayant apporté une contribution exceptionnelle à la France, et ce dans tout domaine qu’il soit.

AGCO Corporation a débuté ses activités en France, au moment où le groupe a fait l’acquisition de la marque Massey Ferguson en 1994, devenant ainsi propriétaire de l’usine de la marque à Beauvais. Ouverte en 1960, le site AGCO de Beauvais est toujours aujourd’hui le Centre d’Excellence Mondial pour la Conception et la Fabrication des tracteurs Massey Ferguson, ainsi que le premier employeur privé de Picardie. En ajoutant ses activités à Beauvais, Ennery et Courcouronnes, ainsi que ses joint venture GIMA et AGCO Finance, AGCO Corporation compte environs 2500 employés en France. En tant que seconde plus importante économie de l’Europe Continentale, et plus important marché pour les machines agricoles, la France représente un marché d’importance stratégique pour AGCO. En France, les activités d’AGCO se concentrent sur la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles, contribuant ainsi fortement à l’économie française.

Cette distinction est un symbole de reconnaissance pour la contribution du groupe AGCO, sous le leadership de Martin Richenhagen, au développement de la France et des relations France-Etats-Unis.

En remettant la Légion d’Honneur au nom du Président de la République Française Emmanuel Macron, Dr. Monique Seefried, Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur a déclaré : « Je remercie Martin Richenhagen pour son engagement personnel et sa confiance dans l’attractivité de notre pays et de notre économie. Je salue à travers lui la force d’AGCO Corporation, un leader mondial dans la conception, la production et la distribution de solutions et de machines agricoles, et sa volonté de développement en Europe, et plus particulièrement en France où les les tracteurs d’AGCO sont fabriqués, admirés et respectés depuis plus de 100 ans. Les tracteurs incarnent notre passé et notre futur, assurant le lien entre nos racines agricoles anciennes et les progrès technologiques du 20ème siècle. Les tracteurs nous ramènent à la terre, au métier d’agriculteur tout en illustrant la puissance du machinisme et de l’industrie. »

Martin Richenhagen a alors déclaré : « C’est en effet un honneur et un privilège de recevoir cette prestigieuse distinction de la part du Président Français. Je suis ravi et fier de voir également nos activités en France recevoir cette si haute marque de reconnaissance. En développement nos activités en Europe, région qui pour AGCO apporte la contribution la plus importante à notre Chiffre d’Affaires, la France est un marché d’une très grande importance stratégique. Ces 6 dernières années, nous avons investi plus de 300 millions d’euros pour nos sites de Beauvais et d’Ennery, créant également plus de 300 nouveaux emplois permettant de soutenir ainsi nos ambitions de croissance. Ceci n’aurait jamais été possible sans l’implication sans faille de nos 2500 employés et cette distinction est également la leur. Nous considérons vraiment la France comme un environnement favorable aux affaires, supporté par une politique entrepreunariale forte impulsée et dirigée par la Président Emmannuel Macron.

Nous espérons également faire prochainement de nouvelles avancées dans notre développement, afin de contribuer davantage à celui des relations entre la France et les Etats-Unis. »

Martin Richenhagen a été nommé Président et Président Directeur Général d’AGCO Corporation par la Conseil d’Administration en Mars 2014. Il a été nommé Président du Conseil d’Administration le 15 Août 2006.

Sous sa direction, les activités d’AGCO en France ont été radicalement transformées pour atteindre les succès que l’on connait et incluant les étapes majeures suivantes :

2013 – l’usine de cabine et le centre de formation commerciale international Massey Ferguson de Beauvais 2 ouvre. Une investissement de 15,5 millions d’euros ayant créé 100 nouveaux emplois.

2016 – le site de Beauvais reçoit deux Prix très convoités : Meilleur Exportateur étranger 2016 en tant que premier prodcuteur et exportateur de machines agricole en Francen et Usine de l’Année 2016 pour la mise en application du Lean Manufacturingg et son approche « N°1 pour la Qualité »

2017 – A Ennery (Moselle), Le centre européen de Distribution de Pièces de Rechanges passe de 30,000 m² à 100,000 m², un investissement de 2,1 millions d’euros et qui aura créé 62 nouveaux emplois d’ici la fin de l’année 2018.

2018 – 5 ans seulement après l’ouverture de sa nouvelle usine de cabines de Beauvais 2, AGCO démarre le 28 août 2018 l’activité de son nouveau Centre Logistique à Beauvais. Un nouvel investissement de 11 millions d’euros ayant créé 103 nouveaux emplois.

