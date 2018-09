AGCO : lance la Fondation AGCO : pour l’Agriculture

AGCO (NYSE : AGCO), leader mondial en matière de conception, de fabrication et de distribution d’équipements et de solutions agricoles, a annoncé aujourd’hui le lancement de la Fondation AGCO pour l’Agriculture. « La Fondation AGCO pour l’Agriculture est un témoignage de notre engagement à soutenir les agriculteurs qui nourrissent le monde. Notre objectif est de soutenir des initiatives à but non lucratif, qui contribuent à la sécurité alimentaire mondiale, favorisent le développement durable de l’agriculture, et qui ont un impact économique sur les pays en développement », a déclaré Martin Richenhagen, président et PDG d’AGCO.

Ce nouvel axe philanthropique démontre le solide engagement d’AGCO en faveur des Objectifs de développement durable, spécifiques élaborés par les Nations Unies, qui cherchent à éradiquer la faim et à fournir les produits de première nécessité à une population mondiale en croissance. AGCO a déjà pris la tête du changement au niveau mondial, notamment sur certains marchés en développement, en soutenant les initiatives de formation des agriculteurs, et en favorisant l’accès aux projets de mécanisation et agricoles. En tant qu’organisation privée, la Fondation AGCO pour l’Agriculture mettra à profit de nouveaux partenariats et exploitera ses réseaux afin de développer et de faire progresser des initiatives vitales qui auront un impact direct et positif sur les communautés du monde entier, au niveau social, économique et environnemental. « Nous pensons que grâce à notre expertise et à nos ressources agricoles, la fondation peut réellement optimiser nos efforts pour une bonne cause », a affirmé Metti Richenhagen, Directeur, Responsabilité sociale d’entreprise, d’AGCO et Fondation AGCO pour l’Agriculture.

Le Conseil d’administration de la Fondation AGCO pour l’Agriculture est chargé de la surveillance et de l’administration des activités de la fondation. « Nous apprécions les idées, le soutien ainsi que l’engagement de la famille mondiale AGCO pour faire de cet objectif une réalité », a indiqué pour sa part Ulrich Stockheim, Président de la Fondation AGCO pour l’Agriculture.

À propos d’AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) est un leader mondial en matière de conception, de fabrication et de distribution d’équipements et de solutions agricoles qui améliore la productivité agricole grâce à sa gamme complète d’équipements et de services connexes. Les produits AGCO sont vendus sous cinq marques principales, Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® et Valtra®, soutenues par les technologies de précision et les services d’optimisation agricole Fuse®. Fondée en 1990, la société AGCO a son siège à Duluth, en Géorgie, aux États-Unis. En 2017, AGCO a réalisé un chiffre d’affaires net de 8,3 milliards USD. Pour de plus amples renseignements, consultez le site http://www.AGCOcorp.com. Pour suivre l’actualité, les informations et les événements de l’entreprise, retrouvez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour nos informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

