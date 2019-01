AGCO : se concentre sur le bien-être animal

Discussions relatives aux problèmes de la production de protéines dans l’agriculture et solutions pour améliorer le traitement éthique des animaux

AGCO (NYSE : AGCO), un leader mondial en matière de fabrication et de distribution d’équipement et solutions agricoles, a tenu aujourd’hui son sommet annuel AGCO à Berlin. Cet événement international du secteur vise à réunir les décideurs dans les domaines de la politique, de l’économie et de la société, afin de partager leurs expériences et de discuter de l’avenir du secteur agricole. Le sommet d’aujourd’hui « Feeding the World - The Future for Protein » (Nourrir le monde - l’avenir des protéines) était dédié aux aspects du bien-être animal dans le cadre de l’agriculture moderne, et notamment au besoin de production de protéines durables afin de satisfaire une demande accrue en aliments riches en protéines. Le Sommet berlinois d’AGCO est une initiative conjointe d’AGCO et de la nouvelle AGCO Agriculture Foundation. L’AGCO Agriculture Foundation développe des initiatives caritatives en vue d’améliorer la sécurité alimentaire mondiale, d’atteindre un développement agricole durable, et de générer des répercussions économiques positives, notamment dans les pays en développement. Comme lors des années précédentes, AGCO Finance et AGCO Fuse Technologies sont les sponsors du Sommet AGCO 2019 à Berlin.

« Lorsqu’on évoque la production de protéines, un accent particulier doit être mis sur l’avenir du bien-être animal. Les producteurs de viande et de volaille, notamment sur les marchés émergents dotés d’une classe moyenne en développement, ont besoin de solutions exhaustives pour améliorer les chaînes d’approvisionnement agricoles », a indiqué Martin Richenhagen, Président du conseil, Président exécutif et PDG d’AGCO. « Aujourd’hui, nous avons réuni des spécialistes du secteur, des politiques, scientifiques et experts du bien-être animal afin de discuter d’un certain nombre de questions urgentes, notamment les défis que représente l’alimentation de la population mondiale en évolution rapide, et des solutions qui non seulement augmentent les performances globales et la productivité des exploitations, mais offrent également des moyens innovants et durables d’améliorer la prise en charge des animaux et leur traitement équitable dans nos chaînes d’approvisionnement agricoles. »

« D’ici à 2050, notre population atteindra 10 milliards de personnes. Cela signifie que nous devons augmenter la production agricole d’au moins 70 % au cours des quatre prochaines décennies », avertit Rob Smith, vice-président senior et directeur général d’AGCO, pour l’Europe et le Moyen-Orient. « Dans le même temps, l’importance de la qualité et des normes relatives au bien-être animal augmente. Pour relever ces défis et assurer l’approvisionnement alimentaire mondial, nous devons développer et lancer de nouvelles technologies innovantes dans l’industrie agroalimentaire. »

« AGCO investit fortement dans l’optimisation des chaînes de processus agricoles, et nous apprécions les échanges intersectoriels », a ajouté Martin Richenhagen. « Nous sommes heureux de constater le soutien des intervenants d’aujourd’hui et des participants du monde entier en faveur de notre stratégie visant à développer des solutions durables et innovantes pour les personnes et les animaux. »

