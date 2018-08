Ageas : Andy Watson rejoint le conseil d'administration d'ABI en tant que nouveau président du General Insurance Counc...

Andy Watson, CEO d'Ageas UK, a été nommé président du General Insurance Council (GIC, Conseil de l'assurance générale) de l'ABI, qui définit la ligne stratégique de l'ABI sur toutes les questions qui concernent le marché de l'assurance générale. Andy va également rejoindre le Conseil d'administration de l'ABI.

Andy, qui présidait le Motor Committee (Commission automobile) de l'ABI, succède à Amanda Blanc, désormais présidente de l'ABI.

Andy Watson :

« Je suis ravi d'accepter cette proposition de succéder à Amanda à la fonction de président du General Insurance Council et de prendre la suite de son excellent travail.

L'assurance sera toujours une pierre angulaire de toute économie efficiente et développée. Notre secteur est cependant confronté à de nombreux défis imposés notamment par la technologie, la réglementation et l'évolution rapide des comportements et des attentes des consommateurs.Il nous appartient de décider comment gérer au mieux ces différentes questions pour que chacun, et en particulier le client, profite du service que nous fournissons. »

Huw Evans, Directeur général de l'Association of British Insurers :

« Je suis très heureux qu'Andy Watson préside le GIC et rejoigne le Conseil d'administration de l'ABI. L'assurance générale traverse une période cruciale : les négociations sur le Brexit atteignent un point critique, le parlement doit voter une législation décisive qui va réformer l'indemnisation du préjudice corporel et elle est confrontée au terrorisme et aux conséquences de l'incendie de la Tour Grenfell. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de renforcer la confiance et la réputation de l'assurance.

« L'expérience et l'expertise d'Andy font de lui la personne idéale pour aider le secteur à s'adapter à l'environnement difficile dans lequel les assureurs généraux du Royaume-Uni devront évoluer au cours des mois et des années à venir, en travaillant avec des homologues sur l'ensemble du marché pour adopter une position sectorielle unifiée face au gouvernement et aux instances de réglementation, afin de servir au mieux les intérêts de nos marchés et de nos clients. »

Biographie d'Andy Watson

Andy travaille dans les services financiers depuis plus de 25 ans, à différents postes à responsabilité des fonctions exploitation et gestion générale. Il a notamment travaillé pour HSBC et Co-operative Insurance. Il est entré chez Ageas UK en 2010, qu'il dirige au poste de Chief Executive Officer depuis 2013.