Ageas : Règlement Fortis définitif

Ageas annonce qu'il n'utilisera pas son droit de résiliation dans l'accord Fortis

En vertu de l'accord transactionnel jugé contraignant le 13 juillet 2018, Ageas a la possibilité de résilier l'accord si le montant de l'indemnisation représenté par les notifications d'opt-out dépasse 5% du montant total de la transaction qui s'élève à EUR 1,3 milliard. Compte tenu du soutien massif en faveur du règlement et du nombre très limité de notifications d'opt-out reçues à ce jour, le Conseil d'Administration d'Ageas a, pendant sa réunion du 20 décembre 2018, décidé de donner plus de clarté dès à présent en renonçant à son droit de résiliation.

Jusqu'à présent, Computershare, l'administrateur des demandes indépendant, a reçu environ 200.000 demandes. Étant donné le volume très élevé de demandes reçues, le traitement des demandes et le paiement devront se faire par phases. A ce jour, plus de 60.000 demandes ont déjà été approuvées pour la distribution anticipée de 70% de l'indemnisation pour un montant agréé d'environ EUR 400 millions.

Le prochain versement aux 'early filers' (en d'autres termes les demandeurs qui soumettent une demande complète accompagnée des pièces justificatives nécessaires au plus tard le lundi 31 décembre 2018) devrait avoir lieu avant la fin de l'année 2018, suivi d'un autre paiement au cours du premier trimestre de 2019.

Les demandes peuvent encore être déposées jusqu'au dimanche 28 juillet 2019 inclus.

À l'annonce de la nouvelle, Bart De Smet, PDG d'Ageas, a déclaré : «La renonciation au droit de résiliation a été la dernière étape d'un long processus que nous avons entamé avec les organisations requérantes pour indemniser de manière équitable les anciens actionnaires de Fortis. Nous pouvons enfin tourner la page sur le passé dans l'intérêt des personnes concernées, dans celui d'Ageas et des acteurs concernés. Le traitement d'un grand nombre de dossiers est un projet de grande envergure et un processus qui est traité avec le plus grand soin et la plus grande minutie par l'administrateur des demandes. De toute évidence, tous les dossiers ne peuvent pas être traités en même temps, alors nous sommes sensibles à la patience et à la compréhension des demandeurs.»

Pour toute information pertinente sur le règlement, veuillez consulter le site Internet www.forsettlement.com. Vous pouvez poser toutes vos questions concernant ce règlement à l'adresse mail: forsettlement@computershare.com. Les numéros de téléphone suivants peuvent également être utilisés pour communiquer avec l'administrateur des demandes, Computershare:

Belgique Pays-Bas International

0800 555 09 ou +31 30 252 53 59 +32 2 557 59 00

0800 268 32

Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque 190 années d'expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l'assurance. Ageas mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 50 000 salariés et a réalisé un encaissement annuel proche de 34 milliards d'euros en 2017 (tous les chiffres à 100%).





