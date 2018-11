Ageas : Wishizz, le coach financier virtuel, met la gestion de patrimoine à la portée de tous les Français

Avec l'ambition de se connecter encore mieux aux clients et de leur faciliter la vie, Sicavonline, filiale d'Ageas France, lance Wishizz. Cette application mobile gratuite permet à tous les citoyens français, non seulement d'avoir une image claire et complète de leur situation financière, dont leurs comptes bancaires, crédits, épargne et immobilier, de façon simple et sécurisée, mais également de recevoir un soutien gratuit et pertinent ainsi qu'un coaching pour gérer et accroitre leur patrimoine au quotidien.

