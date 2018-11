Ageas : accord pour une prise de participation en Inde

14/11/2018 | 07:42

Ageas annonce qu'il a signé un accord portant sur l'acquisition de 40% du capital de la compagnie indienne d'assurances non-vie Royal Sundaram General Insurance Co Limited (RSGI) pour un montant total de 186 millions d'euros.



RSGI est l'un des 10 premiers acteurs privé sur le marché indien de l'assurance généraliste, avec des positions fortes en assurance automobile et santé. En 2018, il a généré 321 millions d'euros d'encaissements et 10 millions d'euros de bénéfice net.



La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisée au premier semestre 2019. L'acquisition réduira le ratio de solvabilité II du groupe d'environ 5%, mais n'aura aucun impact sur son engagement de rachat d'actions.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.