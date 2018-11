Ageas : en recul après ses résultats à neuf mois

14/11/2018 | 13:42

Ageas recule de 4% à Bruxelles, après la publication d'un résultat net en croissance de 82% à 656 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2018, grâce à une réduction de la perte nette du compte général à huit millions d'euros contre 326 millions un an auparavant.



Le résultat net de l'assurance s'est toutefois contracté de 3% à 664 millions d'euros, en raison du faible niveau des plus-values nettes, et malgré une forte dynamique commerciale revendiquée en Belgique et en Chine.



Ageas fait part en outre de l'achat d'une participation de 40% de Royal Sundaram General Insurance Co Limited, qui lui 'donne une position forte sur le marché important et en forte croissance de l'assurance non-vie en Inde'.



