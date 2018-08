Ageas : forte hausse des profits au 1er semestre

08/08/2018 | 08:25

Ageas dévoile un résultat net en croissance de 55% à 441 millions d'euros au titre du premier semestre 2018, avec un résultat net de l'assurance en hausse de 7% à 475 millions et une perte nette du compte général réduite à 34 millions contre 161 millions un an auparavant.



'La solide performance opérationnelle en non-vie dans toutes les activités et un très bon résultat en vie nous ont permis d'obtenir un bon résultat net de l'assurance', met en avant le CEO de la compagnie, Bart De Smet.



Il fait part notamment d'un redressement commercial en Asie, d'un retour à la croissance des encaissements en vie et d'une surperformance du marché en non-vie en Belgique, ainsi que d'une bonne reprise au Royaume-Uni.



