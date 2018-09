Ageas : plan stratégique pour 2019-2021

20/09/2018 | 08:41

Lors de son 'Investor Day' annuel, Ageas a dévoilé son plan stratégique triennal pour la période 2019-2021, baptisé Connect21, 'évolution naturelle des précédents plans stratégiques Vision 2015 et Ambition 2018'.



Il vise un ratio combiné en non-vie de 96%, un ratio solvabilité II du groupe de 175%, des marges opérationnelles en vie de 85 à 95 pb pour les produits à taux garantis et de 30 à 40 pb en unités de compte, et une croissance de 5-7% par an du résultat par action.



Ageas a aussi pour objectifs un taux de distribution des dividendes d'au moins 50% du résultat net et un programme de rachat d'actions d'au moins 150 millions d'euros par an, excepté en cas d'acquisition significative.



