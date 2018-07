Ageas : prend 5% à Bruxelles, intérêt de Fosun ?

25/07/2018 | 10:06

L'action Ageas prenait plus de 5% ce matin à la Bourse de Bruxelles et tient ainsi la tête de l'indice Bel 20. Selon l'agence de presse Bloomberg, le premier des assureurs-vie belges, qui capitalise plus de neuf milliards d'euros, serait convoité par le conglomérat Fosun, contrôlé par le milliardaire chinoise Guo Guangchang.



Les contours de l'éventuel appétit de Fosun ne sont pas encore définis, rapporte encore Bloomberg, qui cite autant une éventuelle montée au capital d'Ageas par Fosun, qui détient à ce jour environ 3% des parts, en vue d'une prise de contrôle partielle ou totale. Mais aussi d'éventuels 'partenariats' avec d'autres groupes en vue de scinder Ageas en plusieurs morceaux.









