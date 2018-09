Ageas : présente sa stratégie pour les 3 prochaines années

Aujourd'hui, lors de son « Investor Day » annuel, Ageas a dévoilé son plan stratégique triennal pour la période 2019-2021, baptisé Connect21. Ce nouveau plan est une évolution naturelle des précédents plans stratégiques - Vision 2015 et Ambition 2018 - et repose sur de nouveaux choix et objectifs, avec un accent tout particulier sur le client, la technologie et une offre dépassant le simple volet de l'assurance.

Connect21 s'appuie sur les réalisations déjà accomplies par Ageas et il prend également en compte la vision à long terme du Groupe sur l'avenir de l'assurance. Les technologies et les besoins des clients évoluent en effet rapidement, et cette évolution n'est pas sans effet sur l'univers de l'assurance.

A travers Connect21, Ageas entend apporter une réponse à ces nouvelles tendances et à ces nouveaux besoins, pour continuer à servir au mieux les intérêts de tous ses interlocuteurs.

En résumé, Connect21 englobe 7 choix stratégiques:

Une expérience client exceptionnelle : l'ambition d'Ageas repose avant tout sur un engagement fort à l'égard de ses clients, l'objectif étant d'offrir à ces derniers une expérience exceptionnelle tout au long du parcours client. Ageas a la ferme conviction que placer le client en premier sera positif pour toutes les parties prenantes.

Pour prévenir, préparer, protéger et aider : en faisant le choix de dépasser le cadre de ses activités traditionnelles d'assurance (préparer et protéger), Ageas nourrit l'ambition de devenir également un acteur de premier plan dans le domaine des services liés au bien-être des clients (prévenir et aider).

En s'appuyant sur la technologie : la technologie occupera une place essentielle dans la façon dont Ageas entend apporter des réponses à l'évolution des tendances et des besoins des clients.

Par le biais de partenariats et d'alliances : Ageas continuera à évoluer en s'appuyant sur ses partenaires existants, mais aussi sur de nouveaux partenaires, moins traditionnels, afin de répondre aux nouveaux besoins et aux nouvelles priorités qui émergent.

En créant des synergies intelligentes : Ageas entend renforcer son rôle de gestionnaire de synergies afin de faciliter l'innovation, le partage des connaissances et des compétences à travers l'ensemble du Groupe, en mettant particulièrement l'accent sur les évolutions technologiques.

En valorisant l'autonomie locale : la présence locale d'Ageas lui permet d'être proche de ses clients et de la société. Le Groupe est convaincu par la force de son modèle décentralisé, qui deviendra encore plus pertinent à l'avenir et représentera un réel avantage concurrentiel.

En se concentrant sur l'Europe et l'Asie : Ageas maintiendra une diversification de ses activités entre Europe et Asie, ce qui lui permettra d'être présent sur les zones de croissance (Asie) en pouvant s'appuyer sur des compétences solidement acquises au fil du temps, ainsi que sur des marchés domestiques stables (Europe).





Ces choix stratégiques viendront appuyer les réalisations futures d'Ageas, mesurées via 6 objectifs financiers:

Ratio combiné en Non-vie de 96 %

Ratio Solvabilité II du Groupe de 175 %

Marges opérationnelles en Vie de 85 à 95 pb pour les produits à taux garantis et de 30 à 40 pb pour les produits en unités de compte

Résultat du Groupe par action TCAC de 5 à 7 % sur la période de trois ans couverte par le plan

Taux de distribution des dividendes d'au moins 50 % du résultat net du Groupe

Programme de rachat d'actions d'au moins EUR 150 millions par an, excepté en cas d'acquisition significative.

Au-delà du plan triennal, Connect21 définit également l'ambition d'Ageas à long terme, énonçant sa raison d'être et la manière dont il entend tenir ses engagements. Ceci se traduit en un nouveau slogan, 5 interlocuteurs clés et 4 valeurs :

Slogan à l'échelle du Groupe : Supporter of your life

5 interlocuteurs clés: les clients, les employés, les partenaires, les investisseurs et la société

4 valeurs : Care, Dare, Deliver, Share

Bart De Smet, CEO d'Ageas, commente : « En 10 ans, Ageas a évolué d'une entreprise en crise à une entreprise de croissance durable et rentable. Connect21 nous permettra de poursuivre ce parcours de croissance dans l'intérêt de tous nos interlocuteurs. Les attentes de nos clients évoluent et, au cours des trois prochaines années, nous ferons en sorte d'apporter les bonnes réponses à ces besoins émergents. Pour cela, nous devrons nous ouvrir davantage à de nouveaux domaines dépassant l'univers traditionnel de l'assurance, en nous appuyant sur les évolutions technologiques et en nous orientant davantage vers la création d'écosystèmes. Je suis absolument convaincu que nous disposons de la volonté et du talent nécessaires pour réaliser ces ambitions. Les prochaines années s'annoncent excitantes et j'ai hâte d'oeuvrer à la réalisation de notre nouvelle stratégie, avec l'aide de tous nos interlocuteurs. »

Pour en savoir plus sur notre nouveau plan stratégique, n'hésitez pas à consulter le site web qui lui est consacré : www. connect21 .ageas.com .

Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse riche de quelque 190 années d'expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance vie et non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l'assurance. Le Groupe mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Le Groupe Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ses effectifs comptent plus de 50 000 personnes et il a réalisé des recettes annuelles de près de 34 milliards d'euros en 2017 (tous les chiffres sont à 100 %).





