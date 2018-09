Ageas : présente son nouveau plan stratégique triennal lors de « l'Investor Day » à Londres

Aujourd'hui, se tiendra la conférence annuelle des investisseurs d'Ageas, au cours de laquelle le CEO Bart De Smet ainsi que d'autres membres du comité exécutif dévoileront un bilan actualisé des performances et des réalisations du Groupe, ainsi que son tout nouveau plan stratégique pour les trois prochaines années.

Cette année, « l'Investor Day » sera axé principalement sur la présentation du nouveau plan stratégique d'Ageas pour les trois prochaines années. Ce nouveau plan est une évolution naturelle des précédents plans stratégiques - Vision 2015 et Ambition 2018 - et repose sur de nouveaux choix et objectifs.Il esquisse aussi la vision à long terme du Groupe sur l'avenir de l'assurance ainsi que les actions qu'Ageas doit entreprendre pour s'assurer de continuer à produire des résultats pour toutes les parties prenantes.

Il vous est par ailleurs possible de suivre « l'Investor Day » par vidéo webcasting à partir de 17h45, heure d'Europe centrale (soit 16h45 au Royaume-Uni). Le programme détaillé de la journée est disponible sur le site web d'Ageas.

La présentation de « l'Investor Day 2018 » sera, elle aussi, mise en ligne sur notre site web.

Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse riche de quelque 190 années d'expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance vie et non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l'assurance. Le Groupe mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Le Groupe Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ses effectifs comptent plus de 50 000 personnes et il a réalisé des recettes annuelles de près de 34 milliards d'euros en 2017 (tous les chiffres sont à 100 %).