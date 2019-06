Ageas : prêt subordonné octroyé à AG Insurance

26/06/2019 | 09:48

Ageas annonce accorder un prêt subordonné de 225 millions d'euros à sa filiale belge AG Insurance en remplacement partiel des 550 millions de dollars en obligations subordonnées perpétuelles à taux fixe révisable remboursées par AG Insurance le 21 mars dernier.



Ce prêt, qui a le statut de capital Tier 2 au niveau d'AG Insurance en vertu de Solvabilité II et arrive à échéance en 2049, est émis à un rendement effectif de 3,46% et un taux d'intérêt fixe de 3,25% jusqu'à la première date de remboursement, en 2029.



