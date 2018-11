Ageas : publie ses résultats des neuf premiers mois de 2018

Résultat solide

Forte dynamique commerciale en Belgique et en Chine

Renforcement de la présence Non-vie dans les marchés en croissance

9 mois 2018 Résultat net Résultat net du Groupe à EUR 656 millions contre EUR 360 millions

Résultat net du Compte général d' EUR 8 millions négatif contre une perte d'EUR 326 millions

Résultat net de l'assurance en baisse de 3% à EUR 664 millions contre EUR 686 millions en raison du faible niveau des plus-values nettes

Encaissement Encaissement du Groupe (à 100%) à EUR 27,4 milliards , en hausse de 3 % à taux de change constant

Encaissement du Groupe (part d'Ageas) en légère hausse à EUR 11,2 milliards (impact négatif des taux de change de 2% inclus)

Encaissement Vie en hausse de 2% à EUR 22,8 milliards, et encaissement Non-vie, à périmètre égal, à EUR 4,5 milliards (tous deux à 100%)

Performance

opérationnelle Ratio combiné à 95,1 % contre 94,9 % malgré des intempéries en Belgique et au Royaume-Uni au premier semestre 2018

Marge opérationnelle des produits à taux garantis à 93 pb contre 106 pb

Marge opérationnelle des produits en unités de compte stable à 26 bp

Les passifs techniques Vie des entités consolidées stables à EUR 73,6 milliards.

Bilan Capitaux propres à EUR 9,4 milliards ou EUR 47,82 par action

Ratio Solvabilité II ageas de l'assurance à 206% et Ratio Solvabilité II ageas du Groupe à 215 %

Total des liquidités du Compte général stable à EUR 1,8 milliard

Belgique Solide croissance de l'encaissement en Vie et Non-vie. Des conditions climatiques défavorables au premier semestre et des plus-values nettes nettement inférieures ont eu un impact sur le résultat net

Royaume-Uni L'amélioration se poursuit. Bonne performance opérationnelle portée par la branche Automobile et ce, malgré l'impact des intempéries au premier semester

Europe

continentale Bon résultat en Non-vie à périmètre constant. Bonne performance en Vie malgré une diminution des ventes de produits en unités de compte

Asie Forte tendance à la hausse des ventes en Chine et bon résultat, bien qu'impacté par des dépréciations du portefeuille d'actions



Sauf mention contraire, tous les chiffres relatifs aux neuf premiers mois de 2018 sont comparés à ceux des neuf premiers mois de 2017.

Bart De Smet, CEO d'Ageas, a déclaré : « Les résultats solides que nous avons réalisés au cours des neuf premiers mois montrent que nous sommes sur la bonne voie pour tenir nos promesses faites dans le cadre d'Ambition2018. Ils constituent également une base solide pour les engagements pris dans le cadre de Connect21, le nouveau plan stratégique triennal d'Ageas. Un excellent troisième trimestre en Non-vie a mis en évidence la bonne performance de l'ensemble de nos activités, ce qui nous a permis de réaliser un solide résultat en Non-vie sur les neufs premiers mois de l'année malgré les conditions climatiques défavorables du premier trimestre. En Vie, la croissance de l'encaissement s'est poursuivie, bien que le résultat ait été quelque peu impacté par la baisse des plus-values nettes en Belgique et par les récentes difficultés des marchés boursiers en Asie. En ce qui concerne les fusions et acquisitions, l'achat d'une participation de 40% de Royal Sundaram General Insurance Co. Limited que nous avons annoncé aujourd'hui nous donne une position forte sur le marché important et en forte croissance de l'assurance Non-vie en Inde. Cette acquisition conjuguée à la récente cession de notre participation minoritaire dans Cardif Lux Vie au Luxembourg illustre bien notre volonté de nous développer en priorité sur les marchés en croissance et en Non-vie. »





This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Ageas via Globenewswire