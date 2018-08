Ageas : publie son calendrier financier pour 2019

Ageas annonce les dates de son Assemblée Générale des Actionnaires, du paiement du dividende et de la publication de ses résultats.

Mercredi 20 février Résultats annuels 2018 Vendredi 5 avril Publication du Rapport annuel 2018 Mercredi 15 mai Résultats du premier trimestre 2019 Mercredi 15 mai Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires (début de l'assemblée à 14h30 (CET)) Lundi 27 mai Cotation ex-dividende Mercredi 29 mai Paiement du dividende de l'exercice 2018 Mercredi 7 août Résultats du premier semestre 2019 Mercredi 6 novembre Résultats des neuf premiers mois de 2019

Les communiqués de presse et les publications connexes relatives aux résultats financiers seront publiées sur www.ageas.com à partir de 7h30 CET.

