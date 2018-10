Ageas : rejoint la communauté de la « Singularity University »

Avec le lancement de Connect21, son nouveau plan stratégique triennal, Ageas tient compte du fait que le monde change rapidement dû à la vitesse des évolutions technologiques et scientifiques, la nature évolutive du risque et des attentes de nos clients et des autres parties prenantes. Pour rester compétitifs et particulièrement pertinents à l'avenir, nous devons constamment évaluer et réévaluer nos connaissances pour ensuite les traduire en nouvelles idées innovantes.

Dans ce contexte, Ageas, via sa filiale portugaise, s'est lié pour 4 ans en tant que partenaire fondateur, à la Singularity University (SU) au Portugal. SU est une communauté mondiale qui utilise des technologies exponentielles pour affronter les plus grands défis du monde. Rejoindre cette communauté nous offre de nombreuses opportunités afin d'ouvrir nos esprits, nous remettre en question et nous inspirer pour l'avenir de nos clients, nos partenaires et notre business.

Le premier sommet européen de la SU à Cascais au Portugal a rassemblé des pionniers des nouvelles technologies qui pourraient changer la société à terme et a donné une excellente opportunité à Ageas de se connecter au monde de demain.