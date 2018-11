Ageas : signe un accord pour acquérir une participation de 40% dans l'assureur non-vie indien RSGI

Ageas annonce qu'il a signé aujourd'hui un accord portant sur l'acquisition de 40% du capital de la compagnie indienne d'assurances non-vie Royal Sundaram General Insurance Co Limited (RSGI) pour un montant total d'EUR 186 millions.

RSGI est l'un des 10 premiers acteurs privé sur le marché indien de l'assurance généraliste, avec des positions fortes en assurance automobile et santé. La société bénéficie de capacités de distribution étendues avec un réseau national de plus de 5600 agents, 700 succursales et des relations bien établies avec des banques et d'autres partenaires de distribution hors ligne et en ligne. En 2018, RSGI a généré EUR 321 millions d'encaissements et EUR 10 d'euros de bénéfice net et réalisé entre 2015 et 2018, soit un taux de croissance annuel moyen de 19% pour l'encaissement et de 55% pour le bénéfice net.

La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisée au cours du premier semestre 2019. À l'issue de cette opération, Ageas détiendra 40% du capital de RSGI, Sundaram Finance 50% et divers autres actionnaires les 10% restants.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Ageas, confirmée dans son plan stratégique triennal Connect21 récemment annoncé, et consistant à étendre ses activités sur les marchés à forte croissance où elle est déjà présente, en particulier dans l'assurance non-vie.

L'acquisition réduira le ratio de solvabilité II du Groupe d'environ 5%.

Cette opération n'aura aucun impact sur l'engagement de rachat d'actions Ageas annoncé le 19 septembre 2018 dans le cadre du plan stratégique Connect21.

Bart De Smet, CEO d'Ageas, a commenté la transaction en ces termes : « Notre partenariat avec Sundaram Finance, une société bien établie avec une vaste connaissance du marché indien de l'assurance, nous offre une excellente opportunité de bénéficier du potentiel de ce qui est l'une des plus grandes économies du monde, avec un secteur de l'assurance qui devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Déjà présents sur le marché indien de l'assurance vie, nous pourrons désormais saisir pleinement les opportunités du marché non-vie. Nous avons la conviction que l'expertise d'Ageas en matière d'assurance, combinée à la connaissance du marché et à la position de Sundaram Finance, permettront à RSGI de croître en taille et rentabilité. »

Commentant l'accord, T T Srinivasaraghavan, directeur général de SFL, a déclaré : « Au cours des 18 dernières années, Royal Sundaram s'est bâti une solide réputation sur le marché pour l'excellence de son service à la clientèle, notamment dans la gestion de sinistres. La société a connu une forte croissance dans les secteurs qu'elle a choisis et enregistre un accroissement rapide de sa rentabilité. Pour la prochaine phase de croissance, nous sommes ravis de nous associer à Ageas, dont l'expérience globale, y compris dans plusieurs pays asiatiques, constituera un atout. Ageas est unique dans son approche - travailler avec des partenariats locaux et des joint-ventures en Asie -, et nous sommes convaincus qu'elle apportera une valeur significative à Royal Sundaram.»

Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse riche de quelque 190 années d'expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance vie et non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l'assurance. Le Groupe mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Le Groupe Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ses effectifs comptent plus de 50 000 personnes et il a réalisé des recettes annuelles de près de 34 milliards d'euros en 2017 (tous les chiffres sont à 100 %).

Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd. est une filiale de Sundaram Finance, un important fournisseur de services financiers basé à Chennai, dans le Sud de l'Inde. Sundaram Finance est une société cotée en bourse avec une capitalisation boursière d'EUR 1,9 milliards, qui offre des services d'assurance générale, de financement, de fonds communs de placement, d'externalisation des processus métier (« BPO »), de services informatiques et de distribution de détail. Royal Sundaram General Insurance Co Ltd. est la première compagnie d'assurances généraliste privée d'Inde (agréée en 2000) et occupe actuellement la 9e place dans ce segment du marché (hors assureurs santé autonomes) offrant des solutions innovantes d'assurance générale aux particuliers, aux familles et aux entreprises, tant directement que par l'entremise de ses intermédiaires et partenaires d'affinités. La société propose aux particuliers des assurances automobile, santé, individuelles accidents, habitation et voyage, et aux entreprises des produits d'assurance spécialisés dans les risques incendie, maritime, ingénierie, responsabilité civile et pertes d'exploitation. Royal Sundaram offre également des produits spécialement conçus pour les petites et moyennes entreprises et les clients ruraux.



Accord d'acquisition au prix de INR 15,2 milliards, ce qui correspond à un montant d'EUR 186 millions calculé à un taux EUR/INR de 81.74 du 13/11/2018 Exercices comptables indiens avec clôture en mars





