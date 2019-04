ageas : placement d'obligations Tier 2 réussi

04/04/2019 | 07:59

ageas indique avoir réalisé le placement de ses premiers titres de dette sous la forme de 500 millions d'euros d'obligations subordonnées à taux fixe/flottant arrivant à échéance en 2049, avec une première date de remboursement en 2029.



L'émission a été sursouscrite plus de sept fois. Les titres seront émis en coupures de 100.000 euros avec un taux de coupon fixe de 3,25% payable annuellement jusqu'à la première date de remboursement (2 juillet 2029).



Ils auront le statut de capital Tier 2 pour la compagnie belge au titre des exigences réglementaires européennes en matière de capital des assureurs (Solvency II). Ils devraient être notés BBB+ par Standard & Poor's et par Fitch.



