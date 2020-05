Ageas : Credit Suisse à 'sous-performance'

18/05/2020 | 15:31

Credit Suisse reprend un suivi de Ageas avec une opinion 'sous-performance' et un objectif de cours de 29 euros, déclarant percevoir 'de nombreux problèmes dans le dossier' qui l'amène à adopter une vision négative du titre.



Le bureau d'études cite ainsi la structure de partenariat du groupe, avec environ 50% des résultats venant de coentreprises 'associées' dans lesquelles Ageas 'ne dispose souvent pas de la majorité de contrôle et où la fongibilité du capital est faible'.



Il voit aussi des risques de baisse des résultats des activités assurance non-vie et Asie assurance vie, le conduisant à des hypothèses de profit net inférieur de 10-20% au consensus (2020-21), ainsi qu'un 'risque-rendement relativement non attractif'.



