Ageas : changement de CEO le 1er juin

07/04/2020 | 09:35

Ageas annonce qu'après 10 ans chez Ageas UK, Andy Watson a décidé de quitter son poste de CEO 'pour entamer un nouveau chapitre de sa vie, dont une nouvelle formation universitaire et quelques rôles d'administrateur non exécutif'.



Il sera remplacé par Ant Middle, actuellement chief customer officer d'Ageas UK. Sous réserve d'une approbation réglementaire, Ant Middle prendra ses fonctions de CEO de la compagnie d'assurances le 1er juin prochain.



Ant Middle a rejoint Ageas en tant que managing director of partnerships en 2014. Ageas précise qu'Andy Watson restera dans l'entreprise belge jusqu'à la fin juin pour assurer un passage de témoin sans accrocs.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.