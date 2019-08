Ageas : hausse de 83% du résultat net trimestriel

07/08/2019 | 08:05

L'assureur belge Ageas publie un résultat net du deuxième trimestre 2019 en progression de 83% à 355 millions d'euros, tiré par un résultat net vie qui a plus que doublé, à 262 millions, suite à un résultat exceptionnel en Asie.



Le résultat net non-vie est quant à lui ressorti en hausse de 48%, à 81 millions d'euros, grâce aux bonnes performances en Belgique et au Portugal ainsi qu'à la libération de la réserve suite à Ogden au Royaume-Uni.



'Le 28 juillet, la période de dépôt des demandes de règlement pour le règlement Fortis a pris fin. Le traitement et les paiements initiaux des nombreux dossiers sont en cours', note par ailleurs le CEO Bart De Smet.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.