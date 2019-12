ageas / : annonce le succès du placement d'EUR 750 millions de titres Tier 1 restreint

Aujourd'hui, ageas SA/NV a réalisé, avec succès, le placement de titres de dette subordonnée pour un montant d'EUR 750 millions sous la forme dePerpetual Subordinated Fixed Rate Resettable Temporary Write-Down Restricted Tier 1 Notes(les « titres »). L'émission a suscité un intérêt considérable, et a été sursouscrite plus de cinq fois.

Les titres seront émis en coupures d'EUR 200.000 avec un coupon fixe de 3,875% payable annuellement avec revalorisation en juin 2030 (pas de majoration) et tous les cinq ans par la suite. Les titres n'ont pas de date d'échéance prévue et, sauf dans certaines circonstances limitées, ne peuvent pas être rachetés par ageas SA/NV avant la période de six mois précédant juin 2030.

Les titres auront le statut de capital Tier 1 restreint pour le Groupe Ageas ainsi que pour ageas SA/NV au titre des exigences réglementaires européennes en matière de capital des assureurs (Solvency II). Ils devraient être notés BBB par Standard & Poor's et BBB- par Fitch.

Une demande a été déposée afin que les titres soient admis à la cote officielle et admis à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. L'émission des titres est prévue pour le 10 décembre 2019.

Le produit net de l'émission servira aux besoins généraux du Groupe et à renforcer la solvabilité réglementaire du Groupe et de ses filiales opérationnelles, notamment en remplaçant le capital réglementaire qui qualifie actuellement comme droits acquis (grandfathered) dans le cadre de Solvency II.

Bart De Smet, CEO d'Ageas, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits des résultats du placement de ce deuxième instrument majeur de dette par Ageas cette année. Son succès montre que les investisseurs sont confiants dans l'avenir de notre société et dans notre capacité à obtenir des résultats ».

Disclaimer

