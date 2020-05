ageas / : publie ses résultats du 1er trimestre 2020 0 13/05/2020 | 10:55 Envoyer par e-mail :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Information réglementée Bruxelles, le 13 mai 2020 - 7h30 (CET) Ageas publie ses résultats du 1ertrimestre 2020 Résultat net du groupe fortement renforcé par un élément exceptionnel hors trésorerie Résultat d'investissement moindre dû au Covid-19 atténué par une performance opérationnelle sous-jacente globalement solide Solvabilité et trésorerie solides Résultat net de l'Assurance à EUR 113 millions contre EUR 258 millions. La solide performance opérationnelle sous- jacente a été en partie compensée par les dépréciations du portefeuille d'actions en Belgique et en Asie.

à contre EUR 258 millions. La solide performance opérationnelle sous- jacente a été en partie compensée par les dépréciations du portefeuille d'actions en Belgique et en Asie. Résultat net en Vie d' EUR 89 millions influencé par les turbulences liées au Covid-19 sur les marchés financiers en Résultat net Belgique et en Asie. Résultat net en Non-vie en recul d'EUR 35 millions à EUR 24 millions en raison des tempêtes qui ont frappé la Belgique et le Royaume-Uni en février et malgré la solide performance de la plupart des gammes de produits de tous les segments.

en recul d'EUR 35 millions à en raison des tempêtes qui ont frappé la Belgique et le Royaume-Uni en février et malgré la solide performance de la plupart des gammes de produits de tous les segments. Le résultat net du groupe au premier trimestre s'élève à EUR 452 millions contre EUR 251 millions à la faveur du résultat de l'appel d'offres sur les titres FRESH fin 2019.

au premier trimestre s'élève à contre EUR 251 millions à la faveur du résultat de l'appel d'offres sur les titres FRESH fin 2019. Encaissement du Groupe (à 100%) à EUR 12 milliards , en baisse de 7%.

(à 100%) à , en baisse de 7%. Encaissement en Vie (à 100%) en recul de 9% à EUR 10 milliards en raison de la baisse des affaires nouvelles en Asie, de Encaissement la transition graduelle vers de nouveaux produits au Portugal et de la baisse des ventes des produits en unités de compte par rapport à l'année dernière en Belgique  Encaissement en Non-vie(à 100%) en hausse de 10% à EUR 1,9 milliard soutenu par toutes les régions.  L'encaissement du Groupe au premier trimestre (part d'Ageas) a reculé de 8% à EUR 4,6 milliards.  Ratio combiné à 99,7%contre 98,3%, y compris un impact de 8% dû à une météo défavorable. Performance  Marge opérationnelle des produits à taux garanti à 56 pbscontre 88 pb, avec un impact de 37 pb dû à des plus-values opérationnelle nettes moindres.  Marge opérationnelle des produits en unités de compte à 28 pb(contre 18 pb).  Capitaux propres à EUR 10,8 milliardsou EUR 57,75 par action.  Ratio Solvabilité II du groupe ageasà 196%y compris l'impact négatif de l'offre sur les titres FRESH. Bilan  Total des liquidités du Compte général à EUR 1,6 milliard, dont EUR 0,4 milliard est réservé pour l'accord Fortis.  Les passifs techniques Vie hors comptabilité reflet des entités consolidées au 31 mars 2020 ont baissé de 3% à EUR 75,5 milliards. L'aperçu complet des chiffres est disponible sur le site web d'Ageas. Les chiffres clés et les points principaux sur les segments se trouvent dans les annexes à ce communiqué de presse Bart De Smet, CEO d'Ageas, a déclaré:« La nature des impacts sur la société de la pandémie de Covid-19 est inédite. Dans cette période de turbulences et dans des circonstances parfois difficiles, les collaboratuers de l'ensemble de notre organisation se sont assurés que les clients puissent continuer à recevoir les niveaux de services qu'ils attendent de nous. Grâce à notre portefeuille spécifique et diversifié d'activités axées sur l'assurance des particuliers et des petites entreprises, l'impact direct sur nos activités commerciales et sur les sinistres est resté limité. Notre stratégie d'investissement prudente nous a permis de conserver une robuste position de solvabilité. Etant donné qu'un retour à la normal est peu probable à court terme, l'impact de la pandémie sur l'économie et les marchés financiers aura probablement encore un impact sur la performance et les résultats d'Ageas tout au long de l'année. En conséquence de ces incertitudes externes, Ageas est dans l'impossibilité de confirmer ses prévisions de bénéfices pour 2020. » COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du premier trimestre 2020 1 Résultat net d'Ageas marqué par Covid-19 et des éléments exceptionnels Au cours des derniers mois, la société, mais aussi Ageas, ont été affectées par la pandémie de Covid-19. Les différentes mesures prises par les autorités partout dans le monde ont entraîné un ralentissement global de l'économie et les marchés financiers ont été extrêmement volatils depuis la mi-février. Leur impact sur les opérations d'assurance d'Ageas a été relativement limité tant en termes d'encaissements que de sinistres. L'effet du Covid-19 sur les marchés financiers, les taux d'intérêt et l'économie en général a toutefois eu un impact sur le résultat du Groupe au premier trimestre. Il a également été marqué par les conditions météorologiques défavorables en Belgique et au Royaume-Uni et par l'offre sur les titres FRESH. La pandémie de Covid-19 n'a pas seulement affecté les résultats du Groupe, elle a également impacté notre mode de fonctionnement et la façon dont Ageas continue de répondre aux attentes de ses parties prenantes. Encaissement L'encaissement au premier trimestre est en recul de 7% par rapport à l'an dernier essentiellement pour cause d'encaissement moindre en Vie, toutefois contrecarré par une belle performance commerciale en Non-vie dans toutes les régions. L'encaissement en Vie en Belgiquea été inférieur au niveau exceptionnellement élevé du premier trimestre 2019 qui avait bénéficié du succès d'une campagne commerciale pour les produits en unités de compte et d'un encaissement élevé dans les produits à taux garanti en Vie via le canal bancaire. L'augmentation de l'encaissement en Non-vie a été étayée par tous les segments d'activité. Les encaissements au Royaume-Unisont restés globalement stables, soutenus par l'augmentation des volumes dans le Multirisque habitation suite au lancement d'une nouvelle proposition dans le canal de distribution des courtiers et une certaine croissance des Assurances Entreprises via la distribution numérique. L'encaissement en Vie en Europe continentalea reculé par rapport à l'an dernier. La transition au Portugal vers de nouveaux produits Vie mieux adaptés à l'environnement défavorable de taux d'intérêt en est en partie responsable. Dans ce contexte, les ventes de produits d'épargne et de produits en unités de compte ont été limitées depuis le second semestre 2019. L'encaissement en Non-vie en Europe continentale a affiché une solide croissance au Portugal et en Turquie. Le recul de l'encaissement en Asiea essentiellement touché l'activité Vie en Chine et en Thaïlande, deux des pays parmi les premiers touchés par la pandémie de Covid- 19. Toutefois, grâce à l'importante contribution des produits à primes périodiques, plus rentables, dans le bouquet d'activités, au maintien des renouvellements favorables dans la région et aux niveaux élevés de rétention en Chine, la baisse de l'encaissement a été circonscrite. En Malaisie, les volumes des affaires nouvelles ont encore augmenté alors qu'en Thaïlande et en Inde, l'encaissement a été affecté par le ralentissement généralisé de l'économie. L'encaissement Non-vie en Asie, y compris la contribution de l'activité récemment acquise en Inde, a fortement augmenté sur tous les lignes de produits. Le taux de cession des traités en quoteparts existants et des transferts de portefeuille de pertes a été relevé à 40% depuis le début de l'année. Les changements du taux de cession des transferts de portefeuille de pertes ont conduit à une augmentation supplémentaire ponctuelle d'EUR 191 millions de l'encaissement en Réassurance. L'encaissement du segment Réassurance inclut également EUR 420 millions provenant des traités en quoteparts. garanti de 56 pb sur les trois premiers mois de 2020 assortie d'un impact négatif des plus-values nettes de 37 pb. La marge opérationnelle sur les produits à taux garanti en Belgique est restée légèrement positive alors qu'en Europe continentale elle a profité d'une reprise de réserves consécutive à l'alignement sur la politique de provisionnement du Groupe. Lamarge opérationnelle des produits en unités de compte du Groupe n'a été que marginalement en deçà de la cible avec une marge supérieure à l'an dernier en Belgique qui a neutralisé les coûts plus élevés en France dus à la volatilité de marché. Le ratio combinédu trimestre s'élevait à 99,7%. Ce chiffre reflète d'une part la solide performance sous-jacente de la plupart des gammes de produits sur l'ensemble des entités consolidées et d'autre part l'impact des tempêtes Dennis et Ciara de février sur le ratio combiné en Belgique et au Royaume-Uni. En Belgique, le niveau de conservation du traité de réassurance multirisques naturels a été atteint et tout sinistre supplémentaire lié à de nouvelles catastrophes naturelles n'aura aucun impact supplémentaire sur le ratio combiné ni sur le bénéfice net. Le marché de l'assurance Automobile au Royaume-Unia continué de connaître une inflation des sinistres au premier trimestre. La performance opérationnelle en amélioration constante en Europe continentales'est soldée par un excellent ratio combiné pour ce segment. Les partenariats non consolidés présentent un ratio combiné pour le trimestre de 102% (contre 97,4%) pour Tesco Underwriting (Royaume-Uni), de 97,2% (contre 102,3%) en Turquie (Europe continentale) et de 95,7% (contre 94,2%) en Asie. Résultat net Le résultat net du Groupepour le trimestre s'élève à EUR 452 millions, y compris une contribution positive d'EUR 339 millions du Compte général. Le résultat opérationnel en Non-vie a été affecté par les tempêtes qui ont frappé la Belgique et le Royaume-Uni début février. Le produit des placements des opérations d'assurance a souffert de la volatilité sur les marchés financiers au cours des dernières semaines du trimestre. Néanmoins, la performance sous-jacente est restée solide au cours de cette période de turbulences. Le taux de cession plus élevé des accords de réassurance récemment instauré entre ageas SA/NV et les entités opérationnelles en Belgique, au Royaume- Uni et au Portugal n'a pas eu d'impact notable sur le résultat net du Groupe pour le trimestre. Il a cependant influé sur les résultats au niveau des segments. En Belgique, le résultat net en Vie a accusé des charges de dépréciation d'EUR 60 millions, expression de la volatilité sur les marchés financiers en fin de trimestre. La solide performance opérationnelle en Automobile et la reprise de la vente de deux anciens portefeuilles de réassurance en liquidation de coûts de sinistres ont réduit d'EUR 20 millions les coûts des sinistres en lien avec les tempêtes de février. Cibles opérationnelles Lamarge opérationnelle sur les produits à taux garanti des entités Quant au Royaume-Uni, l'impact net des intempéries s'élève à EUR 15 millions. consolidées reflète l'impact de l'évolution défavorable des marchés actions sur la marge d'investissement, ce qui a résulté en une marge opérationnelle sur les produits à taux 2 En Europe continentale, le résultat en Vie a été porté par la reprise de réserves au Portugal qui a été en partie compensée par l'impact négatif des marchés financiers. Le résultat net de l'activité Non-vie reflète la bonne performance du Portugal et de la Turquie. En Asie, la solide performance opérationnelle a atténué l'impact du Covid-19. Les dépréciations dans le portefeuille d'actions ont été compensées par des plus-values alors que la baisse des rendements en Chine a suscité une évolution défavorable de la courbe des taux d'actualisation et a, par conséquent, eu un impact négatif sur le résultat net. Le résultat net du Compte générala profité d'une plus-value d'EUR 310 millions sur l'offre sur les titres FRESH. Par ailleurs, le montant de référence du passif RPN(I) a reculé à EUR 303 millions à la fin du premier trimestre 2020, résultant en un bénéfice hors caisse d'EUR 56 millions. L'évolution du montant de référence s'explique par l'évolution du prix des CASHES à 69,50% et du cours de l'action Ageas à EUR 37,91. Eléments du bilan Les passifs techniques Viehors comptabilité reflet des entités consolidées ont baissé par rapport à fin 2019 suite aux turbulences subies par les marchés financiers. Les passifs techniques vie des entités non consolidées ont encore augmenté grâce à la hausse continue de l'encaissement et aux niveaux élevés de rétention. Les capitaux proprestotaux ont reculé à EUR 10,8 milliards en raison de l'impact négatif des marchés financiers sur la juste valeur du portefeuille obligataire qui a neutralisé le résultat net élevé du Compte général consécutif à l'offre sur les titres FRESH. Total des actifs liquides Au cours du premier trimestre, le total des actifs liquides du Compte général a reculé à EUR 1,6 milliard. Cette baisse est essentiellement due au déboursement d'EUR 513 millions lié à l'offre sur les titres FRESH. La remontée de dividendes d'EUR 87 millions du Portugal, de Réassurance, de Turquie et d'Inde au cours du premier trimestre a couvert les frais de holding et une partie du déboursement lié au programme de rachat d'actions en cours. Au deuxième trimestre 2020, ageas SA/NV a racheté d'autres titres Fresh d'une valeur nominale d'EUR 47 millions pour un montant d'EUR 24 millions, soit 50% de leur valeur nominale. Ce chiffre est largement inférieur au 56% initialement offert pendant l'offre lancée en 2019. Cette opération devrait générer au deuxième trimestre 2020, un gain d'environ EUR 20 millions, net du résultat du swap du taux d'intérêt associé. Position en capital Malgré la volatilité des marchés financiers suscitée par les incertitudes de la pandémie de Covid-19, la solvabilité d'Ageas est resté très solide avec un ratio de Solvabilité IIageasà 196% et le ratio de solvabilité PIM réglementaire à 200%. La baisse par rapport à la position de solvabilité fin 2019 est essentiellement le fait du déboursement lié à la fermeture de l'offre sur 65,5% des titres FRESH en circulation (11%). L'impact des marchés financiers sur la position de solvabilité a été essentiellement dû à la baisse de la courbe sans risque et à la baisse des marchés boursiers au premier trimestre. En février, Ageas a annoncé une proposition de dividende brut en numéraire d'EUR 2,65 par action. Pour tenir compte des recommandations de l'EIOPA et de la Banque nationale de Belgique dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, Ageas a décidé d'ajuster sa distribution au titre de l'exercice 2019. Un versement d'un premier dividende d'EUR 0,27 par action sera proposé lors de l'Assemblée générale des Actionnaires le mercredi 20 mai 2020. Le montant qui correspond au versement d'un dividende intermédiaire d'EUR 2,38 par action plus tard dans l'année restera déduit des fonds propres. La génération de capital opérationnel libres'est élevée à EUR 95 millions sur les trois premiers mois de 2020, dont EUR 10 millions de dividendes des participations non- controllées non-européennes. Ce chiffre a été impacté par une faible génération de fonds propres liée à l'impact des tempêtes Dennis et Ciara. Portefeuille de placements Le portefeuille de placements d'Ageas à la fin du premier trimestre 2020 s'élève à EUR 82,2 milliards contre EUR 84,3 milliards fin 2019. Cette baisse est liée à la diminution des plus-values et moins-values latentes. Fin mars 2020, les plus et moins- values latentes du portefeuille disponible à la vente et immobilier s'élevaient à EUR 9,2 milliards contre EUR 10,6 milliards fin 2019. Les plus-values latentes sur le portefeuille détenu jusqu'à l'échéance ont atteint EUR 2,5 milliards, qui n'apparaissent pas dans les fonds propres. Passifs éventuels Le traitement des demandes d'indemnisation et les paiements relatifs à l'accord Fortis se poursuivent. Sur la base des chiffres communiqués par Computershare, le gestionnaire indépendant des plaintes, au 31 mars 2020, quelques 216 000 plaintes sur les 290 000 environ déposées ont reçu une indemnisation partielle pour un montant total avoisinant EUR 725 millions. Dans les procédures néerlandaises lancées en juillet 2009 et réactivées par sept parties qui ont exercé leur option de non-participation dans l'accord Fortis, une audience en appel a eu lieu devant la Cour d'Arnhem le 3 février 2020. La Cour a décidé de suspendre le procès pour que les parties puissent trouver un accord à l'amiable. Les parties ont trouvé un accord à l'amiable le 17 mars 2020, ce qui met fin à ces procédures. Covid-19 Ageas avait précédemment présenté des orientations de résultat net sous-jacent d'EUR 850 à 950 millions. Etant donné les incertitudes soulevées par l'épidémie de Covid-19 et son impact potentiel sur les marchés financiers et l'ensemble de l'économie, Ageas ne peut pas confirmer ses orientations pour 2020. Toutefois, des évaluations internes indiquent que la position de solvabilité d'Ageas, avec un ratio de 193% le 30 avril 2020, reste solide, même après le premier trimestre. Dans ces circonstances, Ageas reconfirme son intention de verser un dividende brut en numéraire d'EUR 2,65 par action pour l'ensemble de l'exercice 2019, comme indiqué ci-dessus. Ces derniers mois, Ageas et ses entités locales ont lancé de nombreuses initiatives destinées, directement ou indirectement, à soutenir celles de nos parties prenantes affectées par l'épidémie de Covid-19. Pour la sécurité et la santé de nos salariés, nous sommes rapidement passés, pour la plupart d'entre eux, au télétravail, tout en prenant les mesures nécessaires pour mettre en place un environnement de travail sécurisé pour ceux d'entre eux qui doivent travailler dans nos locaux. Au niveau des produits, nous avons temporairement prolongé les couvertures de certaines de nos polices, en particulier pour les soignants. COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du premier trimestre 2020 3 Nous continuons également à collaborer étroitement avec nos partenaires afin de les épauler dans cette période difficile. Différentes initiatives locales destinées à la société civile ont été déployées pour soutenir les personnes les plus vulnérables, dont les personnes âgées et les sans-abris, ainsi que des secteurs comme la culture et le commerce de détail. Par ailleurs, des donations ont été COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du premier trimestre 2020 faites à des fonds de solidarité et à des instituts de recherche qui testent des traitements potentiels contre le Covid-19. Rendez-voussur le site d'Ageas pour en savoir plus sur certaines de ces initiatives. 4 ANNEXES Annexe 1 : Groupe CHIFFRES CLÉS AGEAS En EUR millions 3M 2020 3M 2019 Écart Résultat net - part d'Ageas 451.6 251.4 80 % Par segment: - Belgique 12.4 80.6 - 85 % - Royaume-Uni 0.6 10.8 - 94 % - Europe continentale 46.2 31.6 46 % - Asie 74.4 146.9 - 49 % - Réassurance - 20.6 - 12.0 - 72 % - Compte Général et élimination 338.6 - 6.5 * - dont RPN(I) 55.7 27.0 Par type: - Vie 89.1 223.0 - 60 % - Non-vie 23.9 34.9 - 32 % - Compte Général et élimination 338.6 - 6.5 * Moyenne pondérée du nombre d'actions ordinaires (en millions) 187.6 194.1 - 3 % Rendement par action (en EUR) 2.41 1.30 86 % Encaissement brut (y compris les partenariats non consolidés à 100%) 11,961.7 12,808.5 - 7 % - dont l'encaissement des partenariats non consolidés 9,271.7 9,644.9 - 4 % Encaissement brut - part d'Ageas (y compris les partenariats non consolidés) 4,559.2 4,937.1 - 8 % Par secteur: - Belgique 1,318.4 1,550.8 - 15 % - Royaume-Uni 382.7 380.2 1 % - Europe continentale 545.2 608.3 - 10 % - Asie 2,312.9 2,397.8 - 4 % Par type: - Vie 3,257.2 3,720.1 - 12 % - Non-vie 1,302.0 1,217.0 7 % Ratio combiné 99.7% 98.3% Marge opérationelle produits à taux garanti (bps) 56 88 Marge opérationelle produits en unités de compte (bps) 28 18 31 mars 2020 31 déc 2019 Écart Capitaux propres 10,762 11,221 - 4 % Capitaux propres nets par action (en EUR) 57.75 58.89 - 2 % Capitaux propres nets par action (en EUR) Ageas groupe (hors profits et pertes latents) 40.84 38.26 7 % Rendement sur capitaux propres Ageas groupe (hors profits et pertes latents) 24.2% 13.9% Solvabilité du groupe II ageas 195.5% 217.3% - 10 % Passifs techniques vie (entités consolidées) 75,493 77,442 - 3 % - Passifs techniques vie hors "shadow accounting" 72,114 73,590 ( 2 %) - Comptabilité reflet ("shadow accounting") 3,379 3,852 ( 12 %) COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du premier trimestre 2020 5 Annexe 2 : Capital et portefeuille de placements CAPITAL ET INVESTISSEMENTS en EUR millions 31 mars 2020 31 déc 2019 30 sept 2019 Solvabilité du groupe IIageas 196% 217% 199% - Belgique 205% 221% 209% - Royaume-Uni 181% 179% 168% - Europe continentale 160% 170% 142% - Réassurance 166% 173% 188% Solvabilité du groupe IIpim 200% 203% 193% Capitaux propres 10,762 11,221 11,223 en EUR milliards 31 mars 2020 31 déc 2019 30 sept 2019 31 mars 2020 31 déc 2019 Total des investissements 82.2 84.3 84.4 dont - Obligations d'Etat 38.1 38.4 39.8 46% 46% - Obligations émises par des entreprises 19.8 20.8 21.4 24% 25% - Prêts 11.7 11.1 10.2 14% 12% - Actions 4.2 4.6 4.4 5% 6% - Immeubles 5.6 5.6 5.6 7% 7% Annexe 3 : Belgique Résultat net en Vie affectés par des plus-values nettes négatives avec un impact de 44 pb sur la marge opérationnelle des produits a taux garanti

plus-values nettes négatives avec un impact de 44 pb sur la marge opérationnelle des produits a taux garanti Ratio combiné en Non-vie influencé par les intempéries (12 pp)

Non-vie influencé par les intempéries (12 pp) Solide croissance de l'encaissement en Non-vie CHIFFRES CLÉS BELGIQUE En EUR millions 3M 2020 3M 2019 Écart Bénéfice net revenant aux actionnaires 12.4 80.6 - 85 % - Vie - 5.9 68.5 * - Non-Vie 18.3 12.1 51 % Encaissement brut (y compris les partenariats non consolidés à 100%) 1,757.9 2,067.8 - 15 % - Vie 1,072.0 1,407.2 - 24 % - Non-Vie 685.9 660.6 4 % Ratio combiné avant LPT et QS 100.3% 104.2% Marge opérationelle produits à taux garanti (bps) 1 78 Marge opérationelle produits en unités de compte (bps) 47 26 En EUR millions 31 mars 2020 31 déc 2019 Écart Passifs techniques vie 60,245 61,255 - 2 % - Passifs techniques vie hors "shadow accounting" 57,403 58,158 - 1 % - Comptabilité reflet ("shadow accounting") 2,842 3,097 - 8 % Depuis 2019, un nouveau programme de réassurance interne est opérationnel, avec une incidence sur le ratio combiné et le résultat net Non-Vie. A compter de 2020, le taux de cession de l'accord interne de traités en quoteparts a été augmenté de 30% à 40% Le ratio combiné qui inclut l'effet du nouvel accord de réassurance interne s'élève à 93,6% au premier trimestre 2020. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la présentation aux Investisseurs et aux tableaux sur le site web. COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du premier trimestre 2020 6 Annexe 4: Royaume-Uni Résultat net affecté par les tempêtes de février et l'inflation des sinistres en Automobile sur l'ensemble du marché

Encaissement renforcé par les Assurances Entreprises et Multirisque habitation CHIFFRES CLÉS ROYAUME-UNI en EUR millions 3M 2020 3M 2019 Écart Bénéfice net revenant aux actionnaires 0.6 10.8 - 94 % Encaissement brut (y compris les partenariats non consolidés à 100%) 423.6 424.9 - 0 % Ratio combiné avant LPT et QS 107.1% 95.5% Depuis 2019, un nouveau programme de réassurance interne est opérationnel, avec une incidence sur le ratio combiné et le résultat net Non-vie. A compter de 2020, le taux de cession des accords de traités internes en quoteparts et de portefeuille de pertes a été augmenté de 30% à 40% Le ratio combiné qui inclut l'effet du nouvel accord de réassurance interne s'élève à 129,7%. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la présentation aux Investisseurs et aux tableaux sur le site web. Annexe 5: Europe continentale Solide performance opérationnelle en Non-vie reflètée dans par l'excellent ratio combiné

Non-vie reflètée dans par l'excellent ratio combiné Résultat net en Vie en hausse pour cause de reprise de réserves au Portugal CHIFFRES CLÉS EUROPE CONTINENTALE en EUR millions 3M 2020 3M 2019 Écart Bénéfice net revenant aux actionnaires 46.2 31.6 46 % - Vie 25.9 12.4 * - Non-vie 20.3 19.2 6 % Encaissement brut (y compris les partenariats non consolidés à 100%) 773.3 933.7 - 17 % - Vie 374.4 561.7 - 33 % - Non-vie 398.9 372.0 7 % Ratio combiné avant LPT et QS 87.3% 91.7% Marge opérationelle produits à taux garanti (bps) 356 140 Marge opérationelle produits en unités de compte (bps) 0 8 en EUR millions 31 mars 2020 31 déc 2019 Écart Passifs techniques vie 15,260 16,199 - 6 % - Passifs techniques vie hors "shadow accounting" 14,723 15,444 - 5 % - Comptabilité reflet ("shadow accounting") 537 755 - 29 % Depuis 2019, un nouveau programme de réassurance interne est opérationnel, avec une incidence sur le ratio combiné et le résultat net Non-Vie. A compter de 2020, le taux de cession des accords de traités internes en quoteparts et de portefeuille de pertes a été augmenté de 20% à 40%. Le ratio combiné intégrant l'effet du nouvel accord de réassurance interne s'établit à 58,7% au premier trimestre 2020. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux tableaux sur le site internet. COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du premier trimestre 2020 7 Annexe 6: Asie Atténuation de l'impact du Covid-19 par une performance opérationnelle résiliente

Covid-19 par une performance opérationnelle résiliente Baisse limitée de l'encaissement en Vie grâce à la grande qualité du portefeuille de renouvellements. CHIFFRES CLÉS ASIE en EUR millions 3M 2020 3M 2019 Écart Bénéfice net revenant aux actionnaires 74.4 146.9 ( 49 %) - Vie 69.2 142.0 ( 51 %) - Non-vie 5.2 4.9 6 % Encaissement brut (y compris les partenariats non consolidés à 100%) 9,006.8 9,382.1 ( 4 %) - Vie 8,583.2 9,090.2 ( 6 %) - Non-vie 423.6 291.9 45 % Encaissement brut vie (y compris les partenariats non consolidés à 100%) 8,583.2 9,090.2 ( 6 %) - Primes uniques 710.7 574.9 24 % - Primes périodiques 7,872.5 8,515.3 ( 8 %) Ratio combiné 95.7% 94.2% en EUR millions 31 mars 2020 31 déc 2019 Écart Passifs techniques vie 87,505 82,191 6 % Annexe 7: Réassurance Augmentation du taux de cession sur les accords existants en quoteparts et de transfert de portefeuille de perte à 40%

Génération d'EUR 420 millions d'encaissements due à l'augmentation du taux de cession sur les accords en quoteparts

Impact important des tempêtes de février en Belgique et au Royaume-Uni CHIFFRES CLÉS REASSURANCE en EUR millions 3M 2020 3M 2019 Écart Bénéfice net revenant aux actionnaires - 20.6 - 12.0 72 % Encaissement brut (y compris les partenariats non consolidés à 100%) 690.1 861.4 - 20 % Ratio combiné avant LPT et QS 89.1% 79.5% Depuis 2019, un nouveau programme de réassurance interne est opérationnel, avec une incidence sur le ratio combiné et le résultat net Non-Vie. A compter de 2020, le taux de cession des accords de traités internes en quoteparts et de portefeuille de pertes a été augmenté à 40%. Le ratio combiné intégrant l'effet du nouvel accord de réassurance interne s'établit à 104,7%. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la présentation aux Investisseurs et aux tableaux sur le site web. COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du premier trimestre 2020 8 Annexe 8: Compte générale CHIFRES CLÉS COMPTE GENERAL en EUR millions Bénéfice net éliminations inclus Plus-value(moins-values) latentes sur RPN(I) Total des charges Frais de personnel et coûts inter-entreprises

inter-entreprises Autres charges opérationnelles et administratives en EUR millions

RPN(I)

Royal Park Investments

Provision règlement transactionnel Fortis 3M 2020 3M 2019 Écart 338.7 - 6.5 * 55.7 27.0 * - 29.2 - 28.7 2 % - 7.1 - 6.9 3 % - 22.1 - 21.8 1 % 31 mars 2020 31 déc 2019 Écart - 303.3 - 359.0 - 16 % 5.0 6.8 - 26 % - 471.6 - 514.3 - 8 % COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du premier trimestre 2020 9 CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE POUR LES ANALYSTES ET LES INVESTISSEURS : 13 mai 2020 à 09:30 CET (08:30 au Royaume-Uni) AUDIOCAST : WWW.AGEAS.COM Écoute uniquement (code d'accès 20860507#) +44 2 071 943 759 (Royaume-Uni) +32 2 403 58 16 (Belgique) +1 646 722 4916 (États-Unis) RÉÉCOUTE : +44 2 033 645 147 (Royaume-Uni) +32 2 403 72 61 (Belgique) +1 646 722 4969 (États-Unis) (code d'accès 418928200#) Disponible jusqu'au 13 juin 2020 COORDONNÉES RELATIONS INVESTISSEURS Veerle Verbessem

Veerle Verbessem +32 (0)2 557 57 32 veerle.verbessem@ageas.com

+32 (0)2 557 57 32 veerle.verbessem@ageas.com Arnaud Nicolas

Arnaud Nicolas +32 (0)2 557 57 34 arnaud.nicolas@ageas.com

+32 (0)2 557 57 34 arnaud.nicolas@ageas.com Anaïs de Scitivaux

Anaïs de Scitivaux +32 (0)2 557 57 95 anais.descitivaux@ageas.com

+32 (0)2 557 57 95 anais.descitivaux@ageas.com Benoît Mathieu

Benoît Mathieu +32 (0)2 557 57 65 benoit.mathieu@ageas.com PRESSE Michaël Vandenbergen +32 (0)2 557 57 36 michael.vandenbergen@ageas.com AVERTISSEMENT Les informations qui fondent les déclarations du présent communiqué de presse sont susceptibles de changer. Ce communiqué peut également contenir des prévisions ou d'autres déclarations prospectives relatives à Ageas. Ces déclarations sont basées sur l'état actuel des attentes du management d'Ageas ; elles sont bien entendu sujettes à des incertitudes, des hypothèses et des changements de circonstances. Les informations financières présentées dans ce communiqué de presse sont non- audités. Les déclarations prospectives ne sont en aucun cas une garantie de performance future ; elles comprennent des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et les résultats exprimés dans les déclarations prospectives. Bon nombre de ces risques et incertitudes concernent des facteurs sur lesquels Ageas n'a aucune capacité de contrôle ni même d'estimation précise, par exemple la situation future des marchés et les comportements d'autres participants des marchés. D'autres facteurs inconnus ou imprévisibles peuvent entraîner des écarts sensibles entre les prévisions contenues dans ces déclarations, à savoir notamment l'approbation indispensable des autorités réglementaires et de contrôle ainsi que le résultat des litiges actuels et futurs impliquant Ageas. Il convient donc d'appréhender ces déclarations sans leur accorder une foi excessive. Ageas n'est soumis à aucune obligation visant à actualiser ces déclarations et n'entend pas les actualiser, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autrement sauf dans la mesure imposée par la législation en vigueur. COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du premier trimestre 2020 10 La Sté Ageas NV a publié ce contenu, le 13 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le13 mai 2020 08:54:03 UTC. Document originalhttps://www.ageas.com/sites/default/files/file/file/FR_Q12020_13052020_042_0.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/F423D7371AA9802D99B28C2553E5B3BB0B5232DF

