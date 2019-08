ageas / : publie ses résultats intermédiaires 0 08/08/2019 | 01:00 Envoyer par e-mail :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Information réglementée Bruxelles, le 7 août 2019 - 7h30 (CET) Ageas publie ses résultats intermédiaires Des résultats sur six mois solides, soutenus par un deuxième trimestre qui l'est tout autant Résultat net du deuxième trimestre marqué par une solide performance en Non-vie, accompagnée d'éléments exceptionnels en Asie et au Royaume-Uni Lancement du 9eprogramme de rachat d'actions consécutif  Le résultat netsemestriel s'établit à EUR 606 millionscontre EUR 441 millions. Poursuite du bon début d'année.  Résultat net du deuxième trimestre à EUR 355 millionscontre EUR 194 millions. Résultat net  Le résultat net Viedu deuxième trimestre a plus que doublé, passant d'EUR 121 millions à EUR 262 millionssuite au résultat exceptionnel en Asie. Le résultat net Non-vieest en hausse de 48%, passant d'EUR 55 millions à EUR 81 millionsgrâce aux bonnes performances en Belgique et au Portugal ainsi qu'à la libération de la réserve suite à Ogden au Royaume-Uni.  Encaissement du groupesur 6 mois (à 100%) de EUR 21 milliards, en hausse de 11%, hors Luxembourg.  Encaissement brut du groupe au deuxième trimestre (à 100%) de EUR 8,2 milliards, en hausse de 7%, hors Luxembourg. Encaissement Encaissement Vieen hausse de 5% brut à périmètre constant, atteignant EUR 6,6 milliards et Non-vieen hausse de 13% atteignant EUR 1,6 milliard (tous deux à 100%).  L'encaissement du groupe (partie d'Ageas) au deuxième trimestre a augmenté de 4% pour atteindre EUR 3,5 milliards, hors Luxembourg.  Ratio combiné à 95,7%contre 97,8%. Performance  Marge opérationnelle des produits à taux garantis à 79 pbcontre 110 pb suite à une différence de timing du revenu des opérationnelle placements. Marge opérationnelle des produits en unités de compte à 22 pbcontre 28 pb.  Capitaux propres à EUR 10,2 milliardsou EUR 53,07 par action.  Ratio de Solvabilité IIageasà 201%en ce inclus l'avantage de la nouvelle émission de dette. Bilan  Total des liquidités du Compte général à EUR 1,7 milliard, dont EUR 0,6 milliard est cantonné pour le règlement Fortis  Les passifs techniques Vie hors comptabilité reflet des entités consolidées au 30 juin ont augmenté de 3% pour atteindre EUR 73,9 milliards. L'aperçu complet des chiffres est disponible sur le site web d'Ageas. Bart De Smet, CEO d'Ageas, a déclaré:« Ageas a réalisé son meilleur résultat semestriel. Cela s'explique par les bonnes performances en Vie et Non-vie, par un résultat exceptionnel en Asie et par l'impact positif de la révision des taux d'intérêt Ogden au Royaume-Uni. À l'exception du Royaume-Uni, où nous avons abandonné des contrats peu performants et maintenu notre politique de prix stricte, les encaissements au bout de six mois ont continué de progresser. Compte tenu de la forte solvabilité et de la trésorerie du Groupe, le conseil d'Ageas a décidé de lancer son neuvième programme de rachat d'actions consécutif. Le 28 juillet, la période de dépôt des demandes de règlement pour le règlement Fortis a pris fin. Le traitement et les paiements initiaux des nombreux dossiers sont en cours. Nous sommes très satisfaits des progrès réalisés jusqu'à présent et nous espérons pouvoir clore ce chapitre dans l'intérêt des plaignants, d'Ageas et de ses parties prenantes.» 1 COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du deuxième trimestre 2019 CHIFFRES CLÉS AGEAS En EUR millions 1er S 19 1er S 18 Écart 2e T 19 2e T 18 Écart 1e T 19 Résultat net - part d'Ageas 606,0 441,2 37 % 354,6 193,5 83 % 251,4 Par segment: - Belgique 194,8 219,8 - 11 % 114,2 83,4 37 % 80,6 - Royaume-Uni 52,0 30,5 70 % 41,2 19,8 * 10,8 - Europe continentale 56,7 53,0 7 % 25,1 26,3 - 5 % 31,6 - Asie 331,4 170,0 95 % 184,5 46,2 * 146,9 - Réassurance - 34,0 2,1 * - 22,0 0,3 * - 12,0 - Compte Général et élimination 5,1 - 34,2 * 11,6 17,5 - 34 % - 6,5 - dont RPN(I) 61,3 8,6 34,3 47,0 27,0 Par type: - Vie 485,1 373,3 30 % 262,1 121,4 * 223,0 - Non-vie 115,8 102,1 13 % 80,9 54,6 48 % 34,9 - Compte Général et élimination 5,1 - 34,2 * 11,6 17,5 - 34 % - 6,5 Moyenne pondérée du nombre d'actions ordinaires (en millions) 193,6 198,0 - 2 % 194,1 Rendement par action (en EUR) 3,13 2,23 40 % 1,30 Encaissement brut (y compris les partenariats non consolidés à 100%) 21.018,3 20.128,7 4 % 8.209,8 8.276,0 - 1 % 12.808,5 - dont l'encaissement des partenariats non consolidés 15.338,9 15.057,4 2 % 5.694,0 5.722,5 - 0 % 9.644,9 Encaissement brut - part d'Ageas (y compris les partenariats non consolidés) 8.442,1 8.029,3 5 % 3.505,0 3.577,5 - 2 % 4.937,1 Par secteur: - Belgique 2.671,7 2.391,3 12 % 1.120,9 1.234,4 - 9 % 1.550,8 - Royaume-Uni 789,3 821,5 - 4 % 409,1 422,8 - 3 % 380,2 - Europe continentale 1.160,2 1.384,5 - 16 % 551,9 644,8 - 14 % 608,3 - Asie 3.821,0 3.432,0 11 % 1.423,2 1.275,5 12 % 2.397,8 Par type: - Vie 6.128,7 5.819,5 5 % 2.408,6 2.556,9 - 6 % 3.720,1 - Non-vie 2.313,4 2.209,7 5 % 1.096,4 1.020,5 7 % 1.217,0 Ratio combiné 95,7% 97,8% 93,1% 96,7% 98,3% Marge opérationelle produits à taux garanti (bps) 79 110 71 83 88 Marge opérationelle produits en unités de compte (bps) 22 28 27 24 18 30 juin 2019 31 déc 2018 Écart 31 mars 2019 Capitaux propres 10.225 9.411 9 % 10.235 Capitaux propres nets par action (en EUR) 53,07 48,42 10 % 52,05 Capitaux propres nets par action (en EUR) Ageas groupe (hors profits et pertes latents) 35,75 34,98 2 % 36,24 Rendement sur capitaux propres Ageas groupe (hors profits et pertes latents) 17,7% 11,9% 14,4% Solvabilité du groupe II ageas 200,9% 214,6% - 6 % 194,1% - Passifs techniques vie (entités consolidées) 77.803 73.359 6 % 75.949 - Passifs techniques vie hors "shadow accounting" 73.851 71.529 3 % 73.094 - Comptabilité reflet ("shadow accounting") 3.952 1.830 * 2.855 2 COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du deuxième trimestre 2019 AGEAS Le résultat trimestriel net a presque doublé grâce à la bonne performance opérationnelle toutes régions confondues et aux éléments exceptionnels au Royaume-Uni et en Asie. Grâce aux résultats probants des activités Vie en Asie et à une bonne performance opérationnelle en Non-vie, notamment en Belgique et en Europe continentale, le résultat trimestriel net du Groupea presque doublé par rapport à l'an dernier. Le résultat net a également bénéficié de certains éléments exceptionnels au Royaume-Uni et en Asie. En dépit du niveau limité de plus-values réalisées, le solide résultat net de la Belgique s'élève à EUR 114 millions, alimenté à la fois par l'activité Vie et Non- vie. En Europe continentale, le résultat de l'activité Vie a souffert d'un renforcement des provisions de EUR 9 millions au Portugal suite à la faiblesse actuelle des taux d'intérêt et au fait que le résultat de l'an dernier incluait une contribution de EUR 3 millions du Luxembourg. Le résultat net de l'activité Non- vie reflète la bonne performance du Portugal et la contribution accrue de la Turquie. En Asie, le résultat a bénéficié d'un changement rétroactif du régime fiscal et de l'évolution favorable des taux d'intérêt en Chine. Au Royaume-Uni, l'incidence positive de la révision du taux d'Ogden (EUR 30 millions) a été nivelée par d'importantes pertes dans l'assurance Automobile. Les accords de réassurance internes récemment instaurés entre ageas SA/NV et les entités opérationnelles en Belgique, au Royaume-Uni et au Portugal n'ont pas eu d'impact notable sur le résultat net du Groupe pour le trimestre. Ils ont cependant influé sur les résultats au niveau des segments. La réévaluation du passif RPN(i) a eu une incidence positive sur le résultat net du Groupe, qui s'établit à EUR 606 millions depuis le début de l'année, en hausse de 37% par rapport au premier semestre 2018. L'encaissementtrimestriel (hors Luxembourg) a progressé de 7% par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière, l'Asie et l'Europe continentale étant les principaux contributeurs. La Belgique a maintenu sa croissance avec l'activité Non-vie, surperformant le marché principalement grâce aux secteurs Maladie et Accidents et une croissance continue de l'assurance vie collective. Malgré la décision stratégique de se désengager d'activités peu performantes et de maintenir une politique de prix stricte, les volumes au Royaume-Uni n'ont que faiblement diminué et commencent à se stabiliser. À périmètre et à taux de change constants, l'encaissement en Europe continentale a considérablement augmenté, porté à la fois par l'activité Vie et Non-vie tous pays confondus. La croissance de l'encaissement en Asie a été alimentée par les renouvellements des produits à prime périodique avec, en Chine, des niveaux de rétention parmi les plus élevés du secteur. L'encaissement de l'activité de Réassurance inclut EUR 220 millions provenant des traités en quote-parts. Les passifs techniques Viehors comptabilité reflet des entités consolidées ont augmenté de 3% par rapport à fin 2018 suite à l'augmentation des encaissements. Les passifs techniques Vie dans les entités non consolidées ont augmenté de 17%. Le renforcement des provisions au Portugal a affecté la marge opérationnelle sur les produits à taux garantisdu deuxième trimestre, tandis que la marge opérationnelle des produits en unités de compten'a pas atteint l'objectif, principalement suite au fléchissement des ventes en Europe continentale. Le ratio combinépour le trimestre s'est établi avec un excellent 93,1%, reflétant la bonne performance opérationnelle de l'année en cours tant en Belgique qu'au Portugal, soutenue par l'impact positif de la révision du taux d'Ogden au Royaume-Uni. L'impact des intempéries en Belgique au premier trimestre a été plus que compensé, ce qui s'est traduit par un excellent ratio combiné depuis le début de l'année de 95,7%. Les partenariats non consolidés présentent un ratio combiné pour le trimestre de 90,5% (contre 95,8%) pour Tesco Underwriting (Royaume-Uni), de 99,4% (contre 99,9%) en Turquie (Europe continentale) et de 103,2% (contre 87,9%) en Asie. Le total des fonds propresest passé à EUR 10,2 milliards grâce au résultat net élevé et à l'impact positif des marchés financiers sur la juste valeur du portefeuille obligataire, compensant ainsi le paiement du dividende. Le ratio de Solvabilité IIageasdu Groupe du semestre se tient solidement à 201%, malgré l'impact négatif de la baisse continue de la courbe des taux, spécialement en Europe Continentale. Le capital opérationnel disponibles'élève à EUR 257 millions sur le premier semestre, dont EUR 94 millions de dividendes provenant des participations non-contrôléesnon-européennes. Letotal des actifs liquides du Compte général s'est établi à EUR 1,7 milliard. Le dividende perçu en amont des sociétés opérationnelles a largement couvert les financements liés aux rachats d'actions, les frais de siège et le dividende d'EUR 416 millions versé aux actionnaires d'Ageas fin mai. Les actions de gestion du capital ont ajouté EUR 0,3 milliard à la trésorerie du Groupe, dont 0,6 milliard reste cantonné pour le règlement Fortis. Passifs éventuels La période de dépôt des demandes d'indemnisation pour le règlement Fortis a pris fin le 28 juillet. Le traitement des demandes d'indemnisation et les paiements se poursuivent. Sur la base des chiffres communiqués le 31 juillet 2019 par Computershare, le gestionnaire indépendant des plaintes, 159.000 plaintes sur les 290.000 déposées ont reçu une indemnisation partielle pour un montant total avoisinant EUR 593 millions. 3 COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du deuxième trimestre 2019 BELGIQUE Solide résultat net au deuxième trimestre, porté par de bonnes performances opérationnelles tant en Vie qu'en Non-vie CHIFFRES CLÉS BELGIQUE En EUR millions 1er S 19 1er S 18 Écart 2e T 19 2e T 18 Change 1e T 19 Bénéfice net revenant aux actionnaires 194,8 219,8 - 11 % 114,2 83,4 37 % 80,6 - Vie 145,1 180,9 - 20 % 76,6 62,2 23 % 68,5 - Non-Vie 49,7 38,9 28 % 37,6 21,2 77 % 12,1 Encaissement brut (y compris les partenariats non consolidés à 100%) 3.562,2 3.188,4 12 % 1.494,4 1.645,9 - 9 % 2.067,8 - Vie 2.436,5 2.109,7 15 % 1.029,3 1.196,0 - 14 % 1.407,2 - Non-Vie 1.125,7 1.078,7 4 % 465,1 449,9 3 % 660,6 Ratio combiné avant QS 97,6% 98,8% 91,1% 97,4% 104,2% Marge opérationelle produits à taux garanti (bps) 82 108 85 75 78 Marge opérationelle produits en unités de compte (bps) 34 43 43 36 26 En EUR millions 30 juin 2019 31 déc 2018 Écart 31 mars 2019 Passifs techniques vie 60.451 57.257 6 % 59.186 - Passifs techniques vie hors "shadow accounting" 57.309 55.866 3 % 56.929 - Comptabilité reflet ("shadow accounting") 3.142 1.391 * 2.257 Depuis 2019, un nouveau programme de réassurance interne est opérationnel, avec une incidence sur le ratio combiné et le résultat net Non-vie. Le ratio combiné intégrant l'effet du nouvel accord de réassurance interne s'établit à 88,4% au deuxième trimestre 2019. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la présentation aux Investisseurs et aux tableaux sur le site web. Le résultat netdu deuxième trimestre a été alimenté par une solide performance opérationnelle en Vie et en Non-vie, nettement supérieure à celle de l'année et du trimestre précédent. Le résultat trimestriel de l'activité Vie a fortement augmenté, avec une hausse des résultats financiers qui a amplement compensé la baisse nette du résultat des souscriptions. En Non-vie, la plupart des segments ont enregistré d'excellents résultats. Lerésultat net depuis le début de l'année corrobore le maintien de solides résultats enNon-vieet la baisse des résultats en Vie. Cette baisse s'explique par un bon résultat des placements l'an dernier (lié aux investissements immobiliers) et un résultat net des souscriptions en baisse. Les intempéries ont impacté le résultat de l'activitéNon-vieà concurrence d'EUR 20 millions (contre EUR 29 millions l'an dernier). Le nouvel accord de réassurance qui a contribué au résultat du premier trimestre (EUR 10 millions ) n'a eu aucune incidence notable sur le résultat net du deuxième trimestre. L'encaissement brut trimestriel Non-viea augmenté tous segments confondus, poursuivant sa forte croissance des trimestres précédents.L'encaissement trimestriel brut en Vie a diminué par rapport à l'année dernière en raison de la différence de timing dans la campagne de vente de produits en unités de compte via le canal Banque (T1 2019 vs T2 2018). L'encaissement trimestriel de produits à taux garantis a augmenté de 12% par rapport à l'exercice précédent, principalement grâce aux produits d'épargne dans le canal bancaire et l'assurance vie collective. Depuis le début de l'exercice, les passifs techniques Vie(hors comptabilité reflet) ont fortement augmenté, principalement en raison de l'encaissement de produits en unités de compte et de la croissance de l'assurance vie collective. Lamarge opérationnelle trimestrielle des produits à taux garantis a augmenté, car la hausse des résultats des placements (niveau plus élevé desplus-values)a compensé la baisse du résultat net des souscriptions (diminution des résultats de mortalité). Depuis le début de l'année, la marge opérationnelle est toujours inférieure à celle de l'exercice précédent suite au caractère saisonnier du résultat des placements immobiliers. Lamarge opérationelle trimestrielle des produits en unités de compte a augmenté en raison de la différence de timing du coût commercial de la campagne de vente qui a été entièrement pris en compte au premier trimestre 2019 et au deuxième en 2018. Depuis le début de l'année, la marge opérationnelle est inférieure à celle de l'exercice précédent en raison d'un résultat exceptionnel en 2018. Le ratio combinétrimestriel a été excellent dans presque toutes les lignes de produits, avec une incidence négative limitée des intempéries au deuxième trimestre (1 point de pourcentage contre 4 points de pourcentage l'année dernière). Avant le traité en quote-parts, le ratio combiné depuis le début de l'année s'est amélioré par rapport à l'an dernier, et il intégrait une incidence des intempéries similaire à celle de l'exercice précédent (6 points de pourcentage). 4 COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du deuxième trimestre 2019 ROYAUME-UNI Avantage ponctuel de la révision du taux d'Ogden nivelé par des sinistres importants en assurance automobile CHIFFRES CLÉS ROYAUME-UNI en EUR millions 1er S 19 1er S 18 Écart 2e T 19 2e T 18 Change 1e T 19 Bénéfice net revenant aux actionnaires 52,0 30,5 70 % 41,2 19,8 * 10,8 Encaissement brut (y compris les partenariats non consolidés à 100%) 880,5 920,8 - 4 % 455,6 475,6 - 4 % 424,9 Ratio combiné avant LPT et QS 96,9% 99,0% 98,3% 97,3% 95,5% Depuis 2019, un nouveau programme de réassurance interne est opérationnel, avec une incidence sur le ratio combiné et le résultat net Non-vie. Le ratio combiné intégrant l'effet du nouvel accord de réassurance interne s'établit à 56,4%. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la présentation aux Investisseurs et aux tableaux sur le site internet. Le résultat net trimestriela bénéficié de l'ajustement des provisions liées à la révision du taux d'Ogden en juillet (EUR 30 millions) et des retombées du nouvel accord de réassurance interne conclu avec ageas SA/NV (EUR 23 millions). La performance sous-jacente s'est détériorée, principalement en raison de l'augmentation significative des coûts moyens des sinistres automobiles importants impliquant des dommages corporels à des tiers, alors que les conditions météorologiques favorables persistantes ont eu une incidence positive. Le résultat net du premier semestre 2019 incluait EUR 13 millions de coûts de restructuration. L'encaissement brutest en baisse par rapport à l'année dernière sur l'ensemble des lignes de produits, suite aux décisions stratégiques de maintenir la discipline tarifaire sur le marché très concurrentiel de l'Automobile et d'abandonner les canaux de distribution non rentables. Alors que le canal des courtiers est le canal de distribution prédominant au Royaume-Uni, les ventes directes par l'intermédiaire des plateformes d'agrégateurs sont sur la bonne voie et ne cessent d'augmenter. Le ratio combiné trimestriela souffert de l'évolution des sinistres sur les pertes importantes dans le segment automobile, quelque peu atténuée par l'amélioration de la situation du segment Multirisque habitation grâce aux conditions climatiques clémentes. Contrairement à ce qui s'est produit ce trimestre, le ratio combiné de l'exercice précédent incluait l'incidence des intempéries (4 points de pourcentage). 5 COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du deuxième trimestre 2019 EUROPE CONTINENTALE Solide dynamique de croissance et forte performance en Non-vie compensant la baisse du résultat Vie impacté par le renforcement des provisions au Portugal. CHIFFRES CLÉS EUROPE CONTINENTALE en EUR millions 1er S 19 1er S 18 Écart 2e T 19 2e T 18 Écart 1e T 19 Bénéfice net revenant aux actionnaires 56,7 53,0 7 % 25,1 26,3 - 5 % 31,6 - Vie 16,4 28,9 - 43 % 4,0 16,1 - 75 % 12,4 - Non-vie 40,3 24,1 67 % 21,1 10,2 * 19,2 Encaissement brut (y compris les partenariats non consolidés à 100%) 1.756,5 2.685,4 - 35 % 822,8 1.251,0 - 34 % 933,7 - Vie 1.046,5 2.003,4 - 48 % 484,8 952,1 - 49 % 561,7 - Non-vie 710,0 682,0 4 % 338,0 298,8 13 % 372,0 Ratio combiné avant LPT et QS 90,2% 91,6% 88,8% 92,9% 91,7% Marge opérationelle produits à taux garanti (bps) 66 122 ( 6 ) 133 140 Marge opérationelle produits en unités de compte (bps) 8 12 7 12 8 en EUR millions 30 juin 2019 31 déc 2018 Écart 31 mars 2019 Passifs techniques vie 17.361 16.111 8 % 16.772 - Passifs techniques vie hors "shadow accounting" 16.551 15.672 6 % 16.174 - Comptabilité reflet ("shadow accounting") 810 439 84 % 598 Changements de périmètre : Cardif Luxembourg Vie, cédée à la mi-décembre 2018, a contribué à hauteur d'EUR 4,9 millions au résultat net des 6 premiers mois de 2018. Depuis 2019, un nouveau programme de réassurance interne est opérationnel, avec une incidence sur le ratio combiné et le résultat net Non-vie. Le ratio combiné intégrant l'effet du nouvel accord de réassurance interne s'établit à 87,0% au deuxième trimestre 2019. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux tableaux sur le site internet. Le résultat net Non-vie du deuxième trimestre s'explique par le maintien de la bonne performance opérationnelle du Portugal, tant en bancassurance (Ocidental) que par le canal agence (Ageas Seguros), ainsi que par une contribution d'EUR 3,9 millions du partenariat non consolidé en Turquie. Le résultat Vie a été impacté par un renforcement des provisions au Portugal (EUR 9 millions) en raison de la faiblesse actuelle des taux d'intérêt. À périmètre constant, le résultat netglobal progresse de 8% par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière, qui incluait une contribution d'EUR 3,1 millions de Cardif Luxembourg Vie. Le nouvel accord de réassurance conclu avec ageas SA/NV, qui a contribué au résultat du premier trimestre (EUR 3 millions ) a eu un impact négatif d'environ EUR 1 million sur le résultat net de ce trimestre. La dynamique de croissance s'est poursuivie ce trimestre avec un encaissement brutincluant les partenariats non consolidés à 100%, en hausse de 22% hors contribution du Luxembourg (EUR 1,2 milliard). À périmètre constant, l'encaissement a enregistré une croissance à deux chiffres tant en Vie qu'en Non-vie. La croissance trimestrielle de l'encaissement en Viea de nouveau été portée par la hausse des ventes de produits à taux garantis, qui a amplement compensé la baisse des ventes de produits en unités de compte. Au Portugal, l'encaissement brut Vie est en hausse sur l'ensemble des canaux. Le canal de la bancassurance, qui a été le principal contributeur, a vu ses ventes augmenter de 24% tandis que celui des agences progressait de 36%. En France, la croissance de l'encaissement (+42%) a été alimentée par la constance de la bonne performance du canal des courtiers. Au Portugal, l'encaissement brut Non-viea progressé au cours du trimestre sur l'ensemble des canaux de distribution et dans toutes les grandes lignes de produits. En Turquie, les bonnes performances commerciales sont principalement venues de l'Automobile et du Multirisques habitation. Les passifs techniques Viedes entités consolidées ont progressé pour atteindre EUR 17,4 milliards, portés par l'augmentation des ventes de produits taux garantis. L'activité des produits en unités de compte représente 45% des réserves totales. Le renforcement des provisions au Portugal a fortement impacté la marge opérationnelle des produits à taux garantis(116 pdb au T2), tandis que la marge opérationnelle des produits en unités de comptediminuait suite à la baisse des ventes. En excluant l'incidence du nouveau programme de réassurance au Portugal, le ratio combinés'établit à 88,8% au deuxième trimestre, reflétant une excellente performance opérationnelle qui se maintient sur l'ensemble des grandes lignes de produits. 6 COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du deuxième trimestre 2019 ASIE Résultat net exceptionnellement élevé porté par une solide performance opérationnelle, des plus- values et un avantage fiscal ponctuel en Chine CHIFFRES CLÉS ASIE en EUR millions 1er S 19 1er S 18 Écart 2e T 19 2e T 18 Écart 1e T 19 Bénéfice net revenant aux actionnaires 331,4 170,0 95 % 184,5 46,2 * 146,9 - Vie 323,6 163,5 98 % 181,6 43,1 * 142,0 - Non-vie 7,8 6,5 20 % 2,9 3,1 -6 % 4,9 Encaissement brut (y compris les partenariats non consolidés à 100%) 14.819,0 13.334,2 11 % 5.436,9 4.903,6 11 % 9.382,1 - Vie 14.167,5 12.883,8 10 % 5.077,3 4.699,0 8 % 9.090,2 - Non-vie 651,5 450,4 45 % 359,6 204,6 76 % 291,9 Encaissement brut vie (y compris les partenariats non consolidés à 100%) 14.167,5 12.883,8 10 % 5.077,3 4.699,0 8 % 9.090,2 - Primes uniques 993,4 870,8 14 % 418,5 415,3 1 % 574,9 - Primes périodiques 13.174,1 12.013,0 10 % 4.658,8 4.283,7 9 % 8.515,3 Ratio combiné 99,3% 89,9% 103,2% 87,9% 94,2% en EUR millions 30 juin 2019 31 déc 2018 Écart 31 mars 2019 Passifs techniques vie 76.460 65.599 17 % 75.289 Le résultat netde ce trimestre est exceptionnellement élevé grâce à une solide performance opérationnelle de l'activité Vie dans l'ensemble de la région et à des plus-values élevées (EUR 20 millions), comparativement à une contribution négative d'EUR 44 millions au deuxième trimestre 2018 suite à des dépréciations d'actions. En Chine, le résultat a également bénéficié de l'évolution favorable des taux d'intérêt et d'une modification rétroactive favorable du régime fiscal portant sur l'exercice 2018. Le résultat Non-vie a souffert de l'évolution adverse des sinistres et des dépréciations, partiellement compensée par une gestion des coûts favorable. La croissance solide de l'encaissements'est poursuivie, en hausse de 12% à taux de change constants par rapport au deuxième trimestre 2018, soutenu par d'importants renouvellements dans la région. L'encaissement brut Vieà taux de change constants a augmenté de 9% au deuxième trimestre, porté par une rétention élevée et la poursuite du développement des canaux de distribution. La solide croissance des primes de renouvellement a amplement compensé la baisse des primes des nouveaux contrats dans un contexte économique épineux en Chine. Les ventes rentables de produits à primes régulières ont poursuivi leur croissance et ont représenté plus de 90% de l'encaissement Vie. Notre activité en Chine a conservé sa dynamique de croissance avec une hausse de l'encaissement de 13 % par rapport au deuxième trimestre 2018, et des niveaux de rétention parmi les plus élevés du secteur. En Thaïlande, l'encaissement est en baisse de 15% en raison des polices libérées, tandis que les nouveaux contrats poursuivent leur croissance. En Malaisie et en Inde, l'encaissement a augmenté de 6% et 3% respectivement, soutenu, à la fois par les nouveaux contrats et les renouvellements. Le Vietnam et les Philippines ont poursuivi leur croissance très rapide. L'encaissementNon-vieà taux de change constants a connu une forte croissance à travers tous les segments clés. Hors contribution des activités indiennes récemment acquises, l'encaissement est en hausse de 27% sur le trimestre à périmètre constant. En Malaisie, l'encaissement s'est amélioré de 42% avec une contribution toujours forte de l'activité automobile. En Thaïlande, l'encaissement a augmenté modérément, tandis qu'en Inde, l'activité nouvellement acquise ont contribué à hauteur de EUR 91 millions à l'encaissement au deuxième trimestre. L'augmentation attendue du ratio combinéreflète la contribution de l'activité nouvellement acquise en Inde, tandis qu'en Malaisie, qui constitue le plus grand marché, le ratio combiné est resté solide. Les passifs techniques Vie, y compris les partenariats non consolidés à 100%, ont continué à augmenter grâce à la poursuite de la croissance de l'encaissement et à un taux de rétention élevé. 7 COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du deuxième trimestre 2019 REASSURANCE Résultat net du deuxième trimestre affecté par des éléments non récurrents au Royaume-Uni CHIFFRES CLÉS REASSURANCE en EUR millions 1er S 19 1er S 18 Écart 2e T 19 2e T 18 Écart 1e T 19 Bénéfice net revenant aux actionnaires - 34,0 2,1 * - 22,0 0,3 * - 12,0 Encaissement brut (y compris les partenariats non consolidés à 100%) 1.136,6 29,3 * 275,2 14,3 * 861,4 Ratio combiné avant LPT et QS 84,8% 91,3% 89,4% 100,8% 79,5% Depuis 2019, un nouveau programme de réassurance interne est opérationnel, avec une incidence sur le ratio combiné et le résultat net Non-vie. Le ratio combiné intégrant l'effet du nouvel accord de réassurance interne s'établit à 105,1%. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la présentation aux Investisseurs et aux tableaux sur le site internet. Suite à l'approbation de la Banque Nationale de Belgique de l'exploitation d'activités de réassurance au sein d'ageas SA/NV, un premier programme de réassurance a été mis en place à partir du premier trimestre 2019 dans l'objectif d'améliorer la fongibilité du capital du groupe, comprenant des traités en quote- parts Non-vie (30% avec AG Insurance en Belgique1et Ageas Insurance Limited au Royaume-Uni, et 20% avec toutes les entités Non-vie au Portugal) et des transferts de portefeuille de sinistres (30% avec Ageas Insurance Limited au Royaume-Uni, et 20% avec les entités Non-vie au Portugal). Le programme de protection en réassurance précédemment assuré par Intreas est désormais géré par ageas SA/NV. Le résultat net au deuxième trimestredu secteur de la réassurance a été principalement impacté par des pertes liées au traité en quote-parts du secteur britannique de l'assurance automobile et à la révision annoncée du taux d'Ogden. La révision de -0,75% à -0,25% du taux d'Ogden a entraîné une augmentation de la provision pour sinistres, qui était auparavant fixée à 0% (meilleure estimation) dans le secteur de la réassurance. Depuis le début de l'année, la contribution totale du Royaume-Uni s'est établie à moins EUR 25 millions. La contribution des traités en quote-parts et de contrats de transfert de portefeuille de sinistres avec le Portugal s'élève à moins EUR 3 millions. La perte nette depuis le début de l'année s'explique en outre par une perte de EUR 13 millions suite au traité en quote-parts conclu avec AG Insurance en Belgique en raison des intempéries du premier trimestre de l'année. Le programme de réassurance de protection traditionnel a contribué à hauteur d'EUR 7 millions depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, l'encaissement brutcomprend EUR 1,090 millions provenant des nouveaux traités en quote-parts et de portefeuille de sinistres, et EUR 47 millions provenant des programmes de protection traditionnels. 1 dont 75% souscrits par ageas SA/NV 8 COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du deuxième trimestre 2019 COMPTE GÉNÉRAL La contribution positive du RPN(I) a amplement compensé les dépenses CHIFRES CLÉS COMPTE GENERAL en EUR millions 1er S 19 1er S 18 Écart 2e T 19 2e T 18 Écart 1e T 19 Bénéfice net éliminations inclus 5,1 - 34,2 * 11,6 17,5 - 34 % - 6,5 Plus-value(moins-values) latentes sur RPN(I) 61,3 8,6 * 34,3 47,0 - 27 % 27,0 Total des charges - 48,9 - 39,2 25 % - 20,2 - 25,1 - 20 % - 28,7 - Frais de personnel et coûts inter-entreprises - 13,9 - 15,3 - 9 % - 7,0 - 9,1 - 23 % - 6,9 - Autres charges opérationnelles et administratives - 35,0 - 23,9 46 % - 13,2 - 16,0 - 18 % - 21,8 en EUR millions 30 juin 2019 31 déc 2018 Écart 31 mars 2019 RPN(I) - 297,6 - 358,9 - 17 % - 331,9 Royal Park Investments 5,9 6,9 - 14 % 5,3 Provision règlement transactionnel Fortis - 625,7 - 812,4 - 23 % - 764,4 Résultat net Le résultat net trimestriel du Compte général a été porté par la contribution positive du RPN(I). Le total des dépenses s'est maintenu à un rythme normal. RPN(I) Le montant de référence du passif RPN(I) est retombé à EUR 298 millions à la fin du premier semestre 2019. Ceci a conduit à un bénéfice hors caisse d'EUR 34 millions au deuxième trimestre, soit une contribution d'EUR 61 millions depuis le début de l'année. L'évolution du montant de référence s'explique par l'évolution du prix des CASHES à 72,16% et du cours de l'action Ageas à EUR 45,71. Total des actifs liquides La majeure partie du dividende en amont d'EUR 631 millions versé par les sociétés opérationnelles a été perçue au cours du deuxième trimestre. Elle a amplement couvert le dividende versé aux actionnaires et le rachat d'actions. Au cours du trimestre, EUR 0,1 milliard supplémentaire a été versé dans le cadre du règlement Fortis. En avril, ageas SA/NV a émis un emprunt obligataire, ajoutant ainsi EUR 496 millions à la trésorerie, montant partiellement compensé par le financement lié au prêt de EUR 221 millions à AG Insurance. Passifs éventuels La période de dépôt des demandes d'indemnisation pour le règlement Fortis a pris fin le 28 juillet 2018. La provision pour le règlement a diminué au cours du trimestre du fait des EUR 138 millions de versés aux plaignants, portant le montant total de ces versements à EUR 189 millions depuis le début de l'année, soit environ EUR 593 millions au total. 9 COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du deuxième trimestre 2019 EVOLUTION DE LA TRÉSORERIE ET DES INVESTISSEMENTS LIQUIDES EN 2019 En EUR millions Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.712,0 Investissements liquides 1,3 Total des actifs liquides au 31 décembre 2018* 1.713,3 Distribution aux actionnaires Dividende payé - 415,7 Programme de rachat d'actions 2018-2019** - 72,0 - 487,7 Dividendes remontés, nets reçus Belgique 415,3 Royaume-Uni 43,7 Europe continentale : - Portugal 75,3 - Turquie 10,6 Asie : - Thaïlande 15,5 - Chine 49,3 - Malaisie 16,3 - Inde 2,7 Royal Park Investments: 1,9 630,6 Fusions & Acquisitions et Opérations en capital Emission de dette Ageas 496,0 Prêt à AG Insurance - 221,1 Acquisition Inde - 184,5 Injection de capital Philippines - 6,0 84,4 Réglement litiges - 120,0 Autres(y compris intérêts et charges régionales Asie) - 90,2 Total des actifs liquides au 30 juin 2019*** 1.730,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.729,1 Investissements liquides 1,3 dont EUR 0.7 milliard réservé pour le règlement Fortis

Programme de l'achat d'actions total d'EUR 200 millions, EUR 82,7 millions déjà payés en 2018

dont EUR 0.6 milliard réservé pour le règlement Fortis 10 COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du deuxième trimestre 2019 CAPITAL ET PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS Ratio de solvabilité robuste malgré la baisse de la courbe des taux CHIFFRES CLÉS CAPITAL ET INVESTISSEMENTS en EUR millions 30 juin 2019 31 décembre 2018 31 mars 2019 Solvabilité du groupe IIageas 201% 215% 194% - Belgique 223% 235% 215% - Royaume-Uni 161% 167% 175% - Europe continentale 160% 178% 170% - Réassurance 192% 196% 200% Solvabilité du groupe IIpim 194% 216% 190% Capitaux propres 10.225 9.411 10.235 en EUR milliards 30 juin 2019 31 décembre 2018 31 mars 2019 30 juin 2019 31 décembre 2018 Total des investissements 82,9 79,6 81,2 dont - Obligations d'Etat 38,7 36,9 37,5 47% 46% - Obligations émises par des entreprises 20,9 19,9 20,6 25% 25% - Prêts 10,2 9,7 9,8 12% 12% - Actions 4,2 4,5 4,7 5% 6% - Immeubles 5,7 5,6 5,7 7% 7% Solvabilité Les fonds propres du Groupes'élèvent à EUR 7,9 milliards, EUR 4 milliards au-dessus du SCR. Ceci a conduit à un solide ratio de Solvabilité IIageasdu Groupe de 201%, en hausse de 7 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent, suite à l'augmentation des fonds propres résultant de l'émission d'obligations de EUR 500 millions du titre de créance d'AG Insurance en mars. Depuis fin 2018, le ratio de Solvabilité IIageasa baissé de 14 points, principalement en raison de l'acquisition d'activités Non-vie en Inde et d'une baisse continue et importante de la courbe des taux, affectant plus particulièrement le ratio de solvabilité en Europe continentale. Le capital libre opérationeldu premier semestre s'est élevé à EUR 257 millions, y compris un dividende de EUR 94 millions en amont des participations non européennes non consolidées. Les pertes importantes dans le secteur automobile qui ont également eu une incidence sur les résultats IFRS au Royaume-Uni, et la baisse des taux d'intérêt ont eu un impact négatif significatif sur la génération de capital libre au cours du deuxième trimestre. Capitaux propres revenant aux actionnaires Le total des fonds propresest passé à EUR 10,2 milliards grâce au résultat net élevé et à l'impact positif des marchés financiers sur la juste valeur du portefeuille obligataire, compensant ainsi le paiement du dividende. Portefeuille de placements Le portefeuille de placements d'Ageas à la fin du deuxième trimestre 2019 s'élève à EUR 82,9 milliards contre EUR 79,6 milliards fin 2018. L'augmentation est liée à l'augmentation des plus-values et moins-values latentes. Fin juin 2019, les plus-values et les moins-values latentes des portefeuilles « disponible à la vente » et immobilier s'élèvent à EUR 10,8 milliards contre EUR 7,7 milliards fin 2018. Les plus-values latentes sur le portefeuille détenu jusqu'à l'échéance ont atteint EUR 2,5 milliards, qui n'apparaissent pas dans les fonds propres. . 11 COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du deuxième trimestre 2019 ANNEXES Annexe 1 : Belgique BELGIQUE en EUR millions COMPTE DE RÉSULTAT - VIE 1er S 19 1er S 18 Écart 2e T 19 2e T 18 Écart 1e T 19 Encaissement brut vie (entités consolidées) 2.436,5 2.109,7 15 % 1.029,2 1.196,0 - 14 % 1.407,2 Résultat opérationnel 210,3 275,3 - 24 % 110,9 96,4 15 % 99,4 Autres charges et produits non affectés 32,7 33,0 - 1 % 17,9 16,7 7 % 14,8 Bénéfice avant impôts des entités consolidées 243,0 308,3 - 21 % 128,8 113,1 14 % 114,2 Résultat des entreprises associées Bénéfice avant impôts 243,0 308,3 - 21 % 128,8 113,1 14 % 114,2 Charges d'impôts sur le résultat - 44,2 - 58,3 - 24 % - 23,4 - 24,9 - 6 % - 20,8 Participations ne donnant pas le contrôle - 53,7 - 69,1 - 22 % - 28,8 - 26,0 11 % - 24,9 Bénéfice net revenant aux actionnaires 145,1 180,9 - 20 % 76,6 62,2 23 % 68,5 COMPTE DE RÉSULTAT - NON VIE 1er S 19 1er S 18 Écart 2e T 19 2e T 18 Écart 1e T 19 Encaissement brut non-vie (entités consolidées) 1.125,7 1.078,7 4 % 465,1 449,9 3 % 660,6 Résultat opérationnel 85,9 64,5 33 % 65,7 35,2 87 % 20,2 Autres charges et produits non affectés 7,4 9,4 - 21 % 4,3 5,0 - 14 % 3,1 Bénéfice avant impôts des entités consolidées 93,3 73,9 26 % 70,0 40,2 74 % 23,3 Résultat des entreprises associées Bénéfice avant impôts 93,3 73,9 26 % 70,0 40,2 74 % 23,3 Charges d'impôts sur le résultat - 25,3 - 19,1 32 % - 18,8 - 10,1 86 % - 6,5 Participations ne donnant pas le contrôle - 18,3 - 15,9 15 % - 13,6 - 8,9 53 % - 4,7 Bénéfice net revenant aux actionnaires 49,7 38,9 28 % 37,6 21,2 77 % 12,1 COMPTE DE RÉSULTAT - TOTAL 1er S 19 1er S 18 Écart 2e T 19 2e T 18 Écart 1e T 19 Encaissement brut (entités consolidées) 3.562,2 3.188,4 12 % 1.494,4 1.645,9 - 9 % 2.067,8 Bénéfice net revenant aux actionnaires 194,8 219,8 - 11 % 114,2 83,4 37 % 80,6 COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du premier trimestre 2019 Annexe 2: Royaume-Uni ROYAUME-UNI en EUR millions COMPTE DE RÉSULTAT - NON VIE 1er S 19 1er S 18 Écart 2e T 19 2e T 18 Écart 1e T 19 Encaissement brut (entités consolidées) 697,7 722,0 - 3 % 362,4 369,9 - 2 % 335,3 Résultat opérationnel 73,0 33,0 * 46,7 21,4 * 26,3 Autres charges et produits non affectés - 17,4 - 0,7 * - 2,1 - 0,4 * - 15,3 Bénéfice avant impôts des entités consolidées 55,6 32,3 72 % 44,6 21,0 * 11,0 Résultat des entreprises associées 6,7 4,5 49 % 4,7 2,9 62 % 2,0 Bénéfice avant impôts 62,3 36,8 69 % 49,3 23,9 * 13,0 Charges d'impôts sur le résultat - 10,3 - 6,3 63 % - 8,1 - 4,1 98 % - 2,2 Participations ne donnant pas le contrôle Bénéfice net revenant aux actionnaires 52,0 30,5 70 % 41,2 19,8 * 10,8 COMPTE DE RÉSULTAT - TOTAL 1er S 19 1er S 18 Écart 2e T 19 2e T 18 Écart 1e T 19 Encaissement brut (entités consolidées) 697,7 722,0 - 3 % 362,4 369,9 - 2 % 335,3 Bénéfice net revenant aux actionnaires 52,0 30,5 71 % 41,2 19,8 * 10,8 Annexe 3: Europe continentale EUROPE CONTINENTALE en EUR millions COMPTE DE RÉSULTAT - VIE 1er S 19 1er S 18 Écart 2e T 19 2e T 18 Écart 1e T 19 Encaissement brut vie (entités consolidées) 1.046,5 817,0 28 % 484,8 378,2 28 % 561,7 Résultat opérationnel 31,2 53,2 - 41 % 0,1 28,8 - 100 % 31,1 Autres charges et produits non affectés 1,4 - 1,1 * 3,3 - 1,0 * - 1,9 Bénéfice avant impôts des entités consolidées 32,6 52,1 - 37 % 3,4 27,8 - 88 % 29,2 Résultat des entreprises associées 4,9 - 100 % 3,2 - 100 % Bénéfice avant impôts 32,6 57,0 - 43 % 3,4 31,0 - 89 % 29,2 Charges d'impôts sur le résultat - 8,6 - 12,7 - 32 % - 7,2 - 100 % - 8,6 Participations ne donnant pas le contrôle - 7,6 - 15,4 - 51 % 0,6 - 7,7 * - 8,2 Bénéfice net revenant aux actionnaires 16,4 28,9 - 43 % 4,0 16,1 - 75 % 12,4 COMPTE DE RÉSULTAT - NON VIE 1er S 19 1er S 18 Écart 2e T 19 2e T 18 Écart 1e T 19 Encaissement brut non-vie (entités consolidées) 372,9 343,9 8% 174,1 159,5 9% 198,8 Résultat opérationnel 45,3 27,1 67% 24,9 11,9 * 20,3 Autres charges et produits non affectés - 1,3 - 2,3 - 43 % - 0,9 - 1,0 - 10 % - 0,3 Bénéfice avant impôts des entités consolidées 44,0 24,8 77% 24,0 10,9 * 20,0 Résultat des entreprises associées 8,1 6,1 33% 3,9 2,5 56% 4,2 Bénéfice avant impôts 52,1 30,9 69% 27,9 13,4 * 24,2 Charges d'impôts sur le résultat - 11,9 - 6,8 75% - 6,8 - 3,2 * - 5,1 Participations ne donnant pas le contrôle 0,1 0,1 Bénéfice net revenant aux actionnaires 40,3 24,1 67% 21,1 10,2 * 19,2 COMPTE DE RÉSULTAT - TOTAL 1er S 19 1er S 18 Écart 2e T 19 2e T 18 Écart 1e T 19 Encaissement brut (entités consolidées) 1.419,4 1.160,9 22% 658,9 537,7 23% 760,5 Bénéfice net revenant aux actionnaires 56,7 53,0 7% 25,1 26,3 (5%) 31,6 COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du premier trimestre 2019 Annexe 4: Asie ASIE en EUR millions COMPTE DE RÉSULTAT - VIE 1er S 19 1er S 18 Écart 2e T 19 2e T 18 Écart 1e T 19 Encaissement brut vie (entités consolidées) Résultat opérationnel Autres charges et produits non affectés - 15,3 - 12,9 19% - 8,5 - 6,7 27% - 6,8 Bénéfice avant impôts des entités consolidées - 15,3 - 12,9 19% - 8,5 - 6,7 27% - 6,8 Résultat des entreprises associées 338,9 176,4 92% 190,1 49,8 * 148,8 Bénéfice avant impôts 323,6 163,5 98% 181,6 43,1 * 142,0 Charges d'impôts sur le résultat Participations ne donnant pas le contrôle Bénéfice net revenant aux actionnaires 323,6 163,5 98% 181,6 43,1 * 142,0 COMPTE DE RÉSULTAT - NON VIE 1er S 19 1er S 18 Écart 2e T 19 2e T 18 Écart 1e T 19 Encaissement brut non-vie (entités consolidées) Résultat opérationnel Autres charges et produits non affectés Bénéfice avant impôts des entités consolidées Résultat des entreprises associées 7,8 6,5 20% 2,9 3,1 - 6 % 4,9 Bénéfice avant impôts 7,8 6,5 20% 2,9 3,1 - 6 % 4,9 Charges d'impôts sur le résultat Participations ne donnant pas le contrôle Bénéfice net revenant aux actionnaires 7,8 6,5 20% 2,9 3,1 - 6 % 4,9 COMPTE DE RÉSULTAT - TOTAL 1er S 19 1er S 18 Écart 2e T 19 2e T 18 Écart 1e T 19 Encaissement brut (entités consolidées) Bénéfice net revenant aux actionnaires 331,4 170,0 95% 184,5 46,2 * 146,9 Annexe 5: Réassurance REASSURANCE en EUR millions COMPTE DE RÉSULTAT - NON VIE 1er S 19 1er S 18 Écart 2e T 19 2e T 18 Écart 1e T 19 Encaissement brut (entités consolidées) 1.136,6 29,3 * 275,2 14,3 * 861,4 Résultat opérationnel - 43,2 1,3 * - 28,5 - 0,1 * - 14,7 Autres charges et produits non affectés 10,2 0,8 * 7,5 0,4 * 2,7 Bénéfice avant impôts des entités consolidées - 32,9 2,1 * - 20,9 0,3 * - 12,0 Résultat des entreprises associées Bénéfice avant impôts - 32,9 2,1 * - 20,9 0,3 * - 12,0 Charges d'impôts sur le résultat - 1,1 - 1,1 Participations ne donnant pas le contrôle Bénéfice net revenant aux actionnaires - 34,0 2,1 * - 22,0 0,3 * - 12,0 COMPTE DE RÉSULTAT - TOTAL 1er S 19 1er S 18 Écart 2e T 19 2e T 18 Écart 1e T 19 Encaissement brut (entités consolidées) 1.136,6 29,3 * 275,2 14,3 * 861,4 Bénéfice net revenant aux actionnaires - 34,0 2,1 * - 22,0 0,3 * - 12,0 COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du premier trimestre 2019 CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE POUR LES ANALYSTES ET LES INVESTISSEURS : 7 août 2019 09h30 CET (08h30 au Royaume-Uni) AUDIOCAST: WWW.AGEAS.COM Écoute uniquement (code d'accès 56410287#) +44 2 071 943 759 (Royaume-Uni) +32 2 403 58 16 (Belgique) +1 646 722 4916 (Etats-Unis) RÉÉCOUTE +44 2 033 645 147 (Royaume-Uni) +32 2 403 72 61 (Belgique) +1 646 722 4969 (Etats-Unis) (code d'accès 418862727#) Réécoute jusqu'au 7 septembre 2019 CONTACTS INVESTOR RELATIONS Veerle Verbessem

Veerle Verbessem +32 (0)2 557 57 32 veerle.verbessem@ageas.com

+32 (0)2 557 57 32 veerle.verbessem@ageas.com Arnaud Nicolas

Arnaud Nicolas +32 (0)2 557 57 34 arnaud.nicolas@ageas.com

+32 (0)2 557 57 34 arnaud.nicolas@ageas.com Anaïs de Scitivaux

+32 (0)2 557 57 95 anais.descitivaux@ageas.com PRESSE Michaël Vandenbergen +32 (0)2 557 57 36 michael.vandenbergen@ageas.com AVERTISSEMENT Les informations qui fondent les déclarations du présent communiqué de presse sont susceptibles de changer. Ce communiqué peut également contenir des prévisions ou d'autres déclarations prospectiv es relatives à Ageas. Ces déclarations sont basées sur l'état actuel des attentes du management d'Ageas ; elles sont bien entendu s ujettes à des incertitudes, des hypothèses et des changements de circonstances. Les informations financières présentées dans ce communiqué de presse sont non-audités. Les déclarations prospectives ne sont en aucun cas une garantie de performance future ; e lles comprennent des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et les résultats exprimés dans les déclarations prospectives. Bon nombre de ces risques et incertitudes concernent des facteurs sur lesquels Ageas n'a aucune capacité de contrôle ni même d'estimation précise, par exemple la situation future des marchés et les comportements d'autres participants des marchés. D'autres facteurs inconnus ou imprévisib les peuvent entraîner des écarts sensibles entre les prévisions contenues dans ces déclarations, à savoir notamment l'approbation indispensable des autorités réglementaires et de contrôle ainsi que le résultat des litiges actuels et futurs impliquant Ageas. Il convient donc d'appréhender ces déclarations sans leur accorder une foi excessive. Ageas n'est soumis à aucune obligation visant à actualiser ces déclarations et n'entend pas les a ctualiser, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autrement sauf dans la mesure imposée par la législation en vigueur. COMMUNIQUE DE PRESSE : Résultats financiers du premier trimestre 2019 La Sté Ageas NV a publié ce contenu, le 07 août 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

