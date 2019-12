mr nice - Qand les Traders jouent Baissier Cours d'entrée : 1.861 | Objectif : 1.1 Belle claque aujourd'hui pour le titre .... une grosse partie des barrières désactivantes des Turbos Call ont sautées aujourd'hui ... full bénéfice pour les organismes émetteurs. Je ne vous dit pas le bénéfice sur les Turbos Put vendu en grosse quantités par les traders en fin de séance avant de s'attaquer au Nyse avec les options US.



Si ils veulent vraiment finir le travail alors ils doivent faire chuter le titre jusqu'à 1,1 Eur et ensuite ils n'auront plus rien à gagner dessus ... on va voir si ils sont consciencieux du travail bien fait jusqu'au bout.



Les émetteurs et les traders sont les même personnes ... ont peut donc tabler sur des bons bénéfices des organises bancaires au second trimestre ... parce que c'est pas avec les frais de compte qu'ils font des milliards de bénéfices.