AGF Management : La Société de Gestion AGF Limitée annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020

Actif géré déclaré de 36,3 milliards $

Hausse de 5,4 % de l'actif de la plateforme d'alternatifs privés, atteignant 2,9 milliards $ pour le trimestre

pour le trimestre Bénéfice dilué déclaré par action de 0,07 $ pour le deuxième trimestre de 2020

La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF » ou la « Société ») (TSX : AGF.B) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 31 mai 2020.



AGF a déclaré un actif géré totalisant 36,3 milliards $, par rapport à 38,3 milliards $ à la même période en 2019. L'actif géré quotidien moyen des fonds communs de placement (FCP) est passé à 17,4 milliards $, en raison de la récente volatilité sur les marchés, alors qu'il se chiffrait à 19,2 milliards $ à la même période en 2019. L'actif géré des FCP était de 18,3 milliards $ à la fin de la période. L'actif de la plateforme d'alternatifs privés d'AGF a augmenté de 31 %, pour atteindre 2,9 milliards $, par rapport à 2,2 milliards $ à la même période en 2019.



Malgré une conjoncture incertaine, les FCP d'AGF se sont bien comportés par rapport aux autres fonds au sein de l'industrie, puisque les rachats nets se chiffraient à 93,0 millions $, par rapport à des rachats nets de 498,0 millions $ pour le deuxième trimestre de 2019. Abstraction faite des flux nets de clients institutionnels ayant investi dans des FCP, les rachats nets se chiffraient à 169,0 millions $ à la même période en 2019. Par ailleurs, huit des dix FNB AGFiQ inscrits au Canada ont surpassé leurs pairs, depuis le début de l'année 1. De plus, quatre des six FNB inscrits aux États-Unis ont également surpassé leurs pairs pour la même période 2. En ce qui concerne la plateforme d'alternatifs privés, InstarAGF a annoncé la clôture de son dernier appel public à l'épargne, visant son produit InstarAGF Essential Infrastructure Fund II (EIF II), avec un actif de 1,2 milliard $US. Le EIF II fait suite au InstarAGF Essential Infrastructure Fund I (EIF I) qui a clôturé son dernier appel public à l'épargne en 2017, avec un actif de 740,0 millions $CAN.



« Pendant un trimestre difficile, nous avons continué de mener nos activités dans l'optique de notre stratégie et de nos objectifs énoncés, a déclaré Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements, AGF. Nous avons annoncé des progrès importants en ce qui concerne la fusion de Smith & Williamson et de Tilney, qui se fera dans le cadre d'une structure révisée de la transaction. De plus, l'actif de notre plateforme d'alternatifs privés s'est accru, alors que la dynamique des marchés continue d'entraîner les actifs dans des produits différents qui présentent une corrélation négative, améliorent les rendements et rehaussent les niveaux de revenus. »

Faits saillants sur le plan des affaires :

Le 1 er juin 2020, AGF a confirmé une entente sur la structure révisée de la transaction relative à la fusion proposée de Tilney et de Smith & Williamson (S&WHL).

InstarAGF Asset Management Inc. a annoncé la clôture de son dernier appel public à l'épargne visant son produit EIF II, qui a fait l'objet d'engagements aux fins d'apport de capitaux propres totalisant environ 1,2 milliard $US.

AGF figure parmi les finalistes dans le cadre du concours des Wealth Professional Awards, dans quatre catégories : Chef de direction de l'année, Fournisseur de fonds de l'année, Employeur de choix et Champion FNB de l'année.

Pendant le trimestre, AGF a annoncé l'apport d'un certain nombre de changements et d'améliorations à sa gamme de produits, notamment des fusions de fonds, une réduction des niveaux de risque et un changement de nom.

Depuis la semaine du 15 mars 2020, AGF tient un appel hebdomadaire sur les marchés, auquel plus de 750 personnes participent régulièrement, et de plus en plus de représentants institutionnels s'ajoutent à cet auditoire chaque semaine.

Presque tout le personnel d'AGF a adopté le télétravail pendant ce trimestre et les activités d'exploitation de la Société n'ont subi aucune interruption depuis la transition. Les employés d'AGF ont prouvé qu'ils peuvent travailler efficacement à distance et demeurent très engagés, ayant accueilli favorablement la technologie requise, tout en découvrant des méthodes efficientes et en bénéficiant des avantages de ce nouvel environnement.

« Forts de nos initiatives de transformation numérique en cette période de grande instabilité, nous restons déterminés à procurer la meilleure gérance possible à l'égard des investissements qui nous ont été confiés et à offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. Par ailleurs, notre équipe de direction nous incite à élaborer davantage notre plan de retour à nos bureaux, en plus d'avoir établi un certain nombre de lignes directrices afin de veiller à ce que la sécurité physique et la santé mentale de notre personnel continuent de guider notre processus de prise de décisions » a ajouté M. McCreadie.



Pour de plus amples renseignements sur le plan opérationnel d'AGF en cas d'urgence et de pandémie, visitez le site AGF.com.

Faits saillants d'ordre financier :

Le revenu pour le trimestre terminé le 31 mai 2020 se chiffrait à 89,0 millions $, contre 109,8 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2019. Pour la période observée, AGF n'a constaté aucun bénéfice tiré de S&WHL, étant donné que cet investissement est maintenant comptabilisé dans les actifs détenus en vue de la vente, alors qu'il avait donné lieu à des bénéfices en capitaux propres s'élevant à 6,5 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2019.

Les frais de vente, frais généraux et frais d'administration pour le trimestre terminé le 31 mai 2020 ont diminué de 8,4 millions $, soit de 17,3 %, pour se chiffrer à 40,2 millions $, par rapport à 48,6 millions $ pour la période correspondante de 2019.

Abstraction faite des répercussions découlant du changement apporté sur le plan comptable relativement à S&WHL, le BAIIA avant les commissions était de 21,2 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2020, alors qu'il était de 22,7 millions $ (soit 23,9 millions $ après un rajustement effectué conformément à la norme IFRS 16) pour la même période en 2019.

Le bénéfice dilué par action pour le trimestre terminé le 31 mai 2020 était de 0,07 $, alors qu'il était de 0,14 $ (soit 0,15 $ après un rajustement effectué conformément à la norme IFRS 16) pour le trimestre correspondant en 2019.

Abstraction faite des répercussions découlant du changement apporté sur le plan comptable relativement à S&WHL, le bénéfice par action enregistré pour le trimestre terminé le 31 mai 2020 était de 0,07 $, alors qu'il était de 0,06 $ (soit 0,07 $ après un rajustement effectué conformément à la norme IFRS 16) pour le trimestre terminé le 31 mai 2019.

Pour le trimestre terminé le 31 mai 2020, AGF a déclaré un dividende de 0,08 $ par action, pour les actions ordinaires de catégorie A avec droit de vote et pour les actions de catégorie B sans droit de vote, payable le 20 juillet 2020 aux actionnaires inscrits au 10 juillet 2020.

aux actionnaires inscrits au À la suite de l'annonce de la clôture du dernier appel public à l'épargne visant le EIF II, l'actif géré de la plateforme d'alternatifs privés d'AGF se chiffrait à 2,9 milliards $ au 31 mai 2020, ce qui représente une augmentation de 31 % par rapport au 31 mai 2019. AGF continue de se concentrer sur la croissance de sa plateforme d'alternatifs et vise à atteindre un actif géré de 5 milliards $ d'ici 2022. Depuis le début, les capitaux de lancement à long terme qu'AGF a affectés à sa plateforme d'alternatifs ont produit un taux de rendement interne brut de plus de 12 %.

Selon les modalités de la structure révisée de la transaction, en ce qui concerne la vente de la participation d'AGF dans S&WHL, la Société estime qu'elle recevra une somme en espèces totalisant approximativement 177 millions £ (environ 297 millions $CAN 3), abstraction faite des taxes et des charges non récurrentes et sous réserve de rajustements lors de la clôture. AGF recevra une somme nette en espèces après impôts et charges non récurrentes totalisant approximativement 164 millions £ (environ 275 millions $CAN 3). La somme totale en espèce comprend des dividendes et des distributions pouvant atteindre 28 millions £ (environ 47 millions $CAN 3) composés de ce qui suit : un dividende provisoire de 2,7 millions £ (4,5 millions $CAN) reçu le 7 février 2020, un dividende provisoire d'approximativement 5 millions £ (environ 9 millions $CAN 3) payable le 26 juin 2020 et, immédiatement avant la clôture, une distribution spéciale estimée à approximativement 20 millions £ (environ 33 millions $CAN 3). Lors de la clôture, AGF devrait recevoir un produit en espèces d'approximativement 149 millions £ (environ 250 millions $CAN 3) par rapport à une valeur comptable au 31 mai 2020 de 145,4 millions $CAN. AGF a conclu un contrat à terme afin d'assurer sa contrepartie en espèces, en fonction d'un taux de change de 1,68. Ce contrat à terme prend fin le 30 novembre 2020. La structure révisée de la transaction sera adoptée sous réserve de l'approbation des actionnaires et des organismes de réglementation.

(activités poursuivies) Trimestres terminés les Semestres terminés les (en millions de dollars, sauf les montants par action) 31 mai 2020 29 février 2020 31 mai 2019 31 mai 2020 31 mai 2019 Revenu Frais de gestion, frais de conseils, frais d'administration et frais d'acquisition reportés 88,8 99,4 101,1 188,2 193,7 Quote-part du résultat des coentreprises 0,6 0,1 0,1 0,7 0,2 Quote-part du résultat des entreprises associées (S&WHL) - - 6,5 - 10,9 Revenu en dividendes (S&WHL) - 4,5 - 4,5 - Rajustements de la valeur actuelle et autres gains (pertes) (0,4) 2,7 2,1 2,3 10,0 Total du revenu 89,0 106.7 109,8 195,7 214,8 Frais de vente, frais généraux et frais d'administration 40,2 45,3 48,6 85,5 96,6 BAIIA avant les commissions 4 21,2 30,2 29,2 51,3 42,1 BAIIA rajusté avant les commissions 4 21,2 30,2 30,4 51,3 58,8 Revenu net 5,3 10,8 11,5 16,1 11,3 Revenu net rajusté 4 5,3 10,8 11,7 16,1 22,8 Bénéfice dilué par action 0,07 0,13 0,14 0,20 0,14 Bénéfice dilué rajusté par action 4 0,07 0,13 0,15 0,20 0,28 Flux de trésorerie disponibles 4 6,1 14,5 8,2 20,6 24,8 Dividende par action 0,08 0,08 0,08 0,16 0,16 Dette à long terme 199,9 216,9 168,7 199,9 168,7

(fin de la période) Trimestres terminés les (en millions $ CAN) 31 mai 2020 29 février 2020 30 novembre 2019 31 août 2019 31 mai 2019 Actif géré de FCP 5 18 259 18 492 19 346 18 839 18 725 Actif géré de comptes institutionnels,

de sous-conseillers et de FNB 9 591 10 313 10 755 10 391 11 712 Actif géré de clients privés 5 624 5 905 6 100 5 778 5 722 Actif géré de la plateforme d'alternatifs privés 6 2 862 2 716 2 580 2 413 2 179 Total de l'actif géré (y compris l'actif géré de la plateforme d'alternatifs privés) 36 336 37 426 38 781 37 421 38 338 Rachats nets de FCP 5 (93) (344) (181) (103) (498) Actif géré quotidien moyen de FCP 5 17 386 19 462 19 015 18 915 19 250

1 Morningstar Direct, au 31 mai 2020. Net des frais. Exclut les fonds lancés depuis moins d'un an.



2 Morningstar Direct, au 31 mai 2020. Net des frais.

3 Les montants exprimés en dollars canadiens tiennent compte d'un taux de change présumé de 1,68.

4 Le BAIIA avant les commissions (bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements et commissions de vente reportées), le BAIIA rajusté avant les commissions, le revenu net rajusté, le bénéfice dilué rajusté par action et les flux de trésorerie disponibles ne sont pas des mesures conformes aux IFRS. La société utilise des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer son rendement global et faciliter la comparaison des résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures nous permettent d'évaluer nos activités de gestion de placements sans tenir compte de l'effet des éléments hors exploitation. Elles peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures non conformes aux IFRS et les rapprochements avec les IFRS, lorsqu'il y a lieu, sont énoncés dans le rapport de gestion disponible sur le site www.agf.com.

5 L'actif géré de FCP comprend l'actif géré de FCP de détail, celui de fonds en gestion commune et celui de clients institutionnels ayant investi dans des séries personnalisées et offertes dans le cadre de FCP.

6 Représente le capital engagé ou investi donnant droit à des commissions par AGF et d'investisseurs externes par l'entremise de coentreprises. La portion d'AGF à l'égard de cet engagement s'élève à 207,4 millions $, dont 146,1 millions $ ont été versés au 31 mai 2020.

AGF donnera une conférence téléphonique afin de commenter ces résultats aujourd'hui à 11 h (HE).



La webémission audio en direct et les documents d'appoint (en anglais seulement) seront disponibles sur le site Web d'AGF à www.agf.com ou à https://edge.media-server.com/mmc/p/vhw8h994 (en anglais seulement). Vous pourrez aussi y accéder en composant sans frais en Amérique du Nord le 1-800-708-4540 (code d'accès : 49723956).



La discussion et les documents d'appoint seront archivés et accessibles à partir du même lien que la webémission, dans les 24 heures qui suivront la conférence téléphonique.

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l'excellence en matière de gestion de placements par l'entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des alternatifs privés et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d'investissement d'AGF s'étend à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu'aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.



AGF a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de plus de 36 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d'un million d'investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

