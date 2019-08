Agfa-Gevaert : en hausse après une publication de qualité

28/08/2019 | 12:21

Le titre du groupe belge Agfa-Gevaert s'affiche en hausse de +5,8% à Bruxelles ce mercredi, alors que ses revenus ont augmenté pour la première fois depuis 2015.



Le groupe a en effet indiqué que ses ventes avaient augmenté de +3% au deuxième trimestre 2019 (+1,6% hors effets de change), à ​​576 millions d'euros. Tous les principaux moteurs de croissance - y compris la gamme de produits à jet d'encre, les activités de radiographie et les activités de la division informatique et santé - ont contribué à la forte croissance de ses ventes.



Conséquence, le résultat d'exploitation s'établit à 31 millions d'euros, contre 27 millions d'euros au deuxième trimestre 2018. Le bénéfice net atteint 15 millions d'euros.



Agfa-Gevaert a par ailleurs précisé que les préparatifs en vue de la vente d'une partie de ses activités progressaient 'conformément au plan'. Le processus devrait être lancé à l'automne.





