Agnico Eagle Mines : annonce l'élection de ses administrateurs

Toronto (le 4 mai 2020) - Mines Agnico Eagle Limitée(NYSE:AEM, TSX:AEM) (« Agnico Eagle ») a annoncé aujourd'hui que les dix candidats mentionnés dans la circulaire d'information de la direction du 17 mars 2020 ont été élus administrateurs d'Agnico Eagle lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 1er mai 2020.

Les résultats du vote sont présentés ci-dessous.

Candidat Voix favorables Abstentions Total des voix exprimées Pourcentage des voix favorables Pourcentage d'abstentions Dre Leanne M. Baker 152 767 482 17 753 370 170 520 852 89,59 % 10,41 % Sean Boyd 168 800 729 1 720 373 170 521 102 98,99 % 1,01 % Martine A. Celej 167 887 655 2 633 447 170 521 102 98,46 % 1,54 % Robert J. Gemmell 169 405 381 1 115 471 170 520 852 99,35 % 0,65 % Mel Leiderman 155 616 683 14 904 419 170 521 102 91,26 % 8,74 % Deborah McCombe 170 375 691 145 411 170 521 102 99,91 % 0,09 % James D. Nasso 166 146 541 4 374 311 170 520 852 97,43 % 2,57 % Dr Sean Riley 170 352 119 168 983 170 521 102 99,90 % 0,10 % J. Merfyn Roberts 165 605 792 4 915 310 170 521 102 97,12 % 2,88 % Jamie C. Sokalsky 165 974 970 4 545 882 170 520 852 97,33 % 2,67 %

Des renseignements biographiques sur tous les directeurs sont fournis à www.agnicoeagle.com.

Agnico Eagle

Agnico Eagle est une grande société canadienne d'exploitation aurifère qui produit des métaux précieux depuis 1957. Les mines qu'elles exploitent sont situées au Canada, en Finlande et au Mexique, et elle exerce des activités d'exploration et de mise en valeur dans chacun de ces pays, ainsi qu'aux États-Unis et en Suède. Agnico Eagle et ses actionnaires sont en mesure de profiter pleinement du cours de l'or en raison de sa décision de longue date de ne pas vendre d'or à terme. Agnico Eagle a déclaré un dividende en espèces tous les ans depuis 1983.

